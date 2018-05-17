'Yunanistan'daki Türk askerler kaçırılmaktan korkuyor'

15 Temmuz darbe girişimin ardından Yunanistan'a kaçan Türk askerlerin kaçırılmaktan korktukları için başka bir ülkeye gitmek istedikleri ileri sürüldü.

Darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan 8 askerin avukatı, müvekkillerinin Yunanistan'da kalmaktan korktuklarını açıkladı.

Davaya ilişkin savunma ekibindeki hukuk profesörü Nikos Alivizatos, askerlerin Türk ajanları tarafından kaçırılma endişesiyle Yunanistan'da kalmaktan korktuğunu dile getirdi.

DW Türkçe'nin haberine göre Alivizatos, Türk askerlerinin eğer kendilerine izin belgesi verilirse başka bir ülkeye yerleşmeye çalışacağını da belirtti.

Türkiye'nin iadesini istediği 8 askerden 2'sine Yunanistan tarafından iltica hakkı tanınmıştı. Yunan hükümeti kararın iptali için konuyu temyiz mahkemesine taşımıştı.

Askerlerin iadesi, Türkiye'de adil bir şekilde yargılanmayacakları gerekçesiyle Yunan Yüksek Mahkemesi tarafından reddedilmişti.