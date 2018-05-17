Dodon: NATO’nun Moldova ofisi parlamento seçimlerinden sonra kapatılabilir

© AFP 2018 / ARMEND NIMANI NATO’dan Rusya sınırlarında 45 bin askerlik tatbikat

İzvestiya gazetesine konuşan Dodon "NATO’nun Kişinev’deki iletişim bürosunun yıl sonundaki parlamento seçimlerinden sonra kapatılması güçlü bir ihtimal" dedi.

'AMAÇ RUSYA SINIRLARINA YAKINLAŞMAK'

Dodon, NATO’nun Moldova’da aktif şekilde var olmayı istemesindeki amacın Rusya’nın sınırlarına olabildiğince yakınlaşmak olduğunu ifade etti. Dodon, ülkesinin jeopolitik zıtlaşmalarda kullanılmasına izin veremeyeceğini vurgulayarak, Moldova halkının çoğunun NATO’nun ülkelerinde var olmasına karşı çıktığını söyledi.