ABD’li yorumcudan Ukrayna'ya 'Kırım Köprüsü'nü bombalayın' önerisi

Washington Examiner gazetesinde yazan ABD’li muhafazakar yorumcu Tom Rogan, Kiev’e Ukrayna ile Rusya arasındaki ilişkilerin daha da gerginleşmesine yol açacak bir tavsiyede bulundu. Rogan, Kiev’e kendilerinin olarak gördükleri Kırım’da yapılan Kırım Köprüsü’nün Ukrayna Hava Kuvvetleri tarafından bombalanması gerektiğini belirtti.

Köprünün yapısal anlamda da çok büyük bir niteliği olmadığını iddia eden Morgan şu ifadeleri kullandı: "Köprü, Putin’in Kırım’ı kendisinin addetme yöntemi. Ukrayna’nın bir devlet olarak itibarına büyük bir hakaret. Putin’in açısından bakılınca elbette amaç da bu zaten. Köprü Rusya’nın iflasın eşiğindeki hükümetine milyarlarca dolara mal oldu. Ancak bu sayede Putin, Ukrayna topraklarına hem fiziksel hem de psikolojik anlamda el koymuş olacak."

© Sputnik / Georgy Zimarev Kırım Köprüsü'nü Putin'den önce kedi Mostik denetledi

Morgan şöyle devam etti: "Neyse ki Ukrayna köprüye, onu geçici bir süre kullanılamaz hale getirmek için bombardıman yapma imkânlarına sahip. Peki Putin, egosuna karşı böyle bir aşağılama karşısında ne yapar? Pek bir şey değil. Ukrayna’nın doğusunda Ukrayna’nın çıkarlarına zıt bir gerilim talimatı verir. Zira Putin Ukrayna’yı hızlıca işgal etmek yerine yavaş yavaş yutmak istiyor."

SİMONYAN: YİNE YAPTILAR

© Fotoğraf : Kırım Köprüsü haber merkezi Sayılarla Kırım Köprüsü

Morgan’ın provokatif makalesi hakkında Telegram’da değerlendirmede bulunan RT ve Sputnik Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, "Yine oldu. ABD basını köprümüze hava saldırısı çağrısı yapıyor. Yazar saldırının nasıl gerçekleştirilmesi gerektiğine dair ayrıntı dahi veriyor. Tüm köprüyü imha edemeseler bile geçici de olsa kullanılamaz hale getirilmesini söylüyor. Tek söyleyeceğim bu" ifadelerini kullandı.

PESKOV: KALİTESİZ GAZETECİLİĞİN ÇİRKİN BİR TEZAHÜRÜ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da söz konusu makalenin kalitesiz gazeteciliğin çirkin bir tezahürü olduğunu söyledi. Gazetecilere konuşan Peskov makale ile ilgili "Bunu delilik olarak nitelendirmek mümkün. Hatta bunun kalitesiz gazeteciliğin çirkin bir tezahürü olduğunu, ABD’dekiler de dahil, güvenlik güçlerinin dikkat vermesi gerektiği tehdit sınırlarında bir makale olduğunu söyleyebilirim" dedi.