Ukrayna savcılığı RİA Novosti Ukrayna yetkilisi için 60 gün gözaltı talep etti

Domanskiy, Sputnik'e yaptığı açıklamada Ukrayna savcılığının müvekkili Vışinskiy hakkında 60 günlük kefaletsiz gözaltında tutulması talebinde bulunduğunu söyledi.
VIŞİNSKİY: HER ŞEY PLANLI
Rossiya 24'ün aktardığına göre, Vışinskiy mahkemede "Soruşturulmanın gerçekleştirilme biçimi ve olanlar her şeyin planlı olduğunu gösterdi. Evimde arama yapılırken SBU'dan bir sözcü çoktan benim gözaltına alındığımı duyurmuştu" dedi.
SBU görevlileri 15 Mayıs'ta RİA Novosti Ukrayna ofisine zorla girip arama yaptı. Vışinskiy'i gözaltına aldı ve evini aradı. Ukrayna ve Rusya vatandaşlığına sahip Vışinskiy vatan hainliği ile suçlanıyor. Gazeteci 15 yıl kadar hapis cezası tehdidi altına.
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