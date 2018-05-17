Ukrayna savcılığı RİA Novosti Ukrayna yetkilisi için 60 gün gözaltı talep etti

© Sputnik / Evgeny Biyatov Moskova'da, gözaltındaki RİA Ukrayna çalışanı gazetecilere destek eylemi

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından önceki gün gözaltına alınan RT ve Sputnik'in bağlı olduğu Rossiya Segodnya ajansının yayın partneri RİA Novosti Ukrayna'nın Genel Yayın Yönetmeni Kiril Vışinskiy'nin avukatı Andriy Domanskiy, müvekkiliyle ilgili açıklamada bulundu.

Domanskiy, Sputnik'e yaptığı açıklamada Ukrayna savcılığının müvekkili Vışinskiy hakkında 60 günlük kefaletsiz gözaltında tutulması talebinde bulunduğunu söyledi.

VIŞİNSKİY: HER ŞEY PLANLI

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Vışinskiy de her şeyin planlı olduğunu ifade etti.

Rossiya 24'ün aktardığına göre, Vışinskiy mahkemede "Soruşturulmanın gerçekleştirilme biçimi ve olanlar her şeyin planlı olduğunu gösterdi. Evimde arama yapılırken SBU'dan bir sözcü çoktan benim gözaltına alındığımı duyurmuştu" dedi.

SBU görevlileri 15 Mayıs'ta RİA Novosti Ukrayna ofisine zorla girip arama yaptı. Vışinskiy'i gözaltına aldı ve evini aradı. Ukrayna ve Rusya vatandaşlığına sahip Vışinskiy vatan hainliği ile suçlanıyor. Gazeteci 15 yıl kadar hapis cezası tehdidi altına.