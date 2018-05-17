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    Geert Wilders

    Hollandalı aşırı sağcı Wilders'ten ödüllü 'Muhammed Peygamber karikatür yarışması'

    © REUTERS / Alessandro Garofalo
    Avrupa
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    Hollanda'da ana muhalefetteki aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders, parlamentoda, 'Muhammed Peygamber karikatür yarışması' düzenleyeceğini açıkladı.

    ABD'de Hz. Muhammed konulu karikatür yarışmasına saldırı
    © AP Photo / Nomaan Merchant
    ABD'de Hz. Muhammed karikatürü sergisi önünde saldırı: 2 ölü
    BBC Türkçe'den Yusuf Özkan'ın haberine göre, aşırı sağcı lider, yarışmanın 'ifade özgürlüğüne yönelik baskılara bir tepki olarak' düzenlendiğini söyledi.

    Yarışmada birinci olan karikatüre 5.000 euro, ikinciye ise, 2.500 ödül verilecek. Wilders ödül miktarının, adının açıklanmasını istemeyen 'cömert bir bağışcı' tarafından ödeneceğini söyledi.

    Yarışmanın jüri üyeliklerini Wilders ile 2105 yılında ABD'nin Texsas eyaletindeki Garland kentinde saldırıya uğrayan karikatür yarışmasında ödül alan Arnavut asıllı Bosch Fawstin yapacak.

    Aşırı sağcı lider, karikatür yarışmasını, 'Hollanda'da daha az Faslı' söylemi nedeniyle suçlu bulunduğu ancak ceza almadığı davanın temyiz duruşmasının başladığı perşembe sabahı duyurdu.

    Wilders, ifade özgürlüğünü savunmak için 'güçlü bir karşı ses' zamanının geldiğini belirterek, özgür düşüncenin giderek baskı altına alındığını savundu.

    Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders
    © AFP 2018 / Brendan Smialowski
    Sergileyemediği Hz. Muhammed karikatürlerini televizyona çıkaracak
    Aşırı sağcı lider, buna örnek olarak da savcılık tarafından hakkında yapılan temyiz başvurusu ile Hollanda hükümetinin çarşamba günü açıkladığı nefret suçlarına daha fazla ceza verilmesini içeren önergeyi gösterdi.

    PVV lideri, Muahmmed Peygamberi konu alan karikatür yarışmasını güvenlik gerekçesiyle parlamento binasında düzenlemek istiyor. Hollanda'da mecliste temsil edilen her parti, yılda bir kez mecliste resmi bir etkinlik düzenleyebiliyor.

    Siyasi partiler bu günü genellikle üyelerle buluşma günü olarak değerlendiriyor. PVV'nin böyle bir geleneği yok. O nedenle aşırı sağcı parti, bu hakkını karikatür yarışması için kullanmak istiyor.

    Wilders, etkinliğin tepki yaratacağı ve bazı riskleri beraberinde getireceğini düşünüyor. Bu nedenle parlamentonun en güvenli yer olduğunu savunuyor.

    'PARLAMENTO İZİN VERMEZSE BAŞKA YERDE DÜZENLENECEK'

    Geert Wilders
    © REUTERS / Fabrizio Bensch
    Wilders, Hz. Muhammed karikatürlerini ülkesinde sergileyecek
    Wilders, parlamentoda izin verilmemesi halinde, yarışmanın başka bir yerde yapılacağını vurguladı.

    Arnavut asıllı çizer Bosch Fawstin'inin de  yarışmada jüri üyeliği teklifini kabul ettiği belirtildi. Müslüman bir ailede doğan Fawstin, daha sonra ateizme yönelmiş.

    Gawstin'in ödül aldığı karikatür yarışmasına katılan çizgilerin Garland'da sergilendiği salona, silahlı iki kişi tarafından saldırı girişiminde bulunulmuştu. Wilders'in de katıldığı sergi açılışı sırasında saldırganlar, polis tarafından vurularak öldürülmüştü.

    Wilders, yarışmanın herkese açık olduğunu ve Hıristiyanların en önemli dini bayramı olan Noel'den önce sonuçlanacağını açıkladı.

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    Etiketler:
    Yarışma, Karikatür, Özgürlük Partisi (PVV), Bosch Fawstin, Hz. Muhammed, ABD, Hollanda
    Topluluk kurallarıTartışma
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