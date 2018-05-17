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    Macaristan'daki göçmen dramı

    Belçika'da polisin göçmen dolu minibüsü kovalaması sonucu 2 yaşındaki çocuk öldü

    © AP Photo / Giannis Papanikos
    Avrupa
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    Belçika'nın güneyindeki Mons'ta silahlı polislerin 15 araçla Kürt asıllı göçmenleri taşıyan minibüsü 1 saat boyunca kovalayıp ateş açması, 2 yaşındaki Mawda'nın ölümüyle sonuçlandı.

    Belçika polisi, E42 otoyolundaki kovalamacada minibüs kaza yaparak durduğunda arbede çıktığını ve silahların ateşlendiğini söyledi.

    Buna göre 2 yaşındaki kız çocuğu ölümcül şekilde yaralanarak hayatını kaybetti. Ancak polis açıklaması, olan bitenin net şekilde anlaşılmasına izin vermeyen muğlaklıkta.

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    © REUTERS / Giorgos Moutafis
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    15 POLİS ARACI KOVALADI

    15 polis aracı içinde 30 polisin peşine düştüğü minibüsün 1 saat boyunca kaçtıktan sonra perşembe günü yerel saatle 03:00'te bir başka araçla çarpışarak durduğu öğrenildi.

    'ÇOCUĞU PENCEREDEN SARKITTILAR' İDDİASI

    Bölge savcıları Belçika medyasında çıkan haberleri doğrulamaya yanaşmadı. Ancak haberlere göre annesinin kucağındaki Mawda, polisin yaklaşmasını önlemek için minibüs penceresinden sarkıtılıyordu.

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    © REUTERS / Umit Bektas
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    'POLİS KURŞUNUYLA VURULMADI

    Nihayet minibüs durduğunda içinden çıkan göçmenler polisin üzerine yürüdü. Çıkan arbedede polis ateş etti. Ama Belçika polisi, küçük kızın kendi silahlarından çıkan kurşunla vurulmadığını savundu.

    Tournai Savcılığı Sözcüsü Frédéric Bariseau da ''küçük kız polis ateşi sonucu ölmedi. Hastalık, sürücünün hatası yüzünden kaza sebebiyle, başına darbe alarak ölmüş olabilir'' dedi.

    'OTOPSİ YAPILACAK'

    Minibüste 26'sı yetişkin, 4'ü çocuk 30 göçmenin bulunduğu belirtildi. Ölümle ilgili soruşturma açan savcılar, küçük kızın ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılacağını duyurdu. Minibüsün içindekilerin ifadeleri de alındı.

    Çeşme otoyolu gişelerinde kaçak göçmen operasyonu
    © Fotoğraf : DHA
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    'SAHTE PLAKA'

    Polislerin normal şekilde yol almadığı için minübüsün peşine düştüğü, plakanın sahte olduğunun anlaşılmasıyla şüphelerin arttığına dair açıklamalar yapıldı.

    'GÖÇMEN KOVALAMANIN SONU TRAJEDİ'

    Belçika'nın Frankofon bölgesi Valonya'nın bakanlarından André Flahaut, Mawda'nın ailesine taziyelerini ileterek ''Göçmenleri kovalama siyaseti trajediyle sonuçlanmaya mahkumdur'' dedi.

    BELÇİKA-FRANSA SINIRINDA İSYAN

    Perşembe sabahı olayın duyulması üzerine Belçika-Fransa sınırındaki Dunkirk'te 60 göçmen polisi protesto için otoyolu kapattı. Fransız polisi, ölen kızın Dunkirk yakınındaki Grande-Synthe Kampı'nda kalan bir ailenin çocuğu olduğunu ve protestoyu kamptaki göçmenlerin düzenlediğini belirtti. 20 eylemcinin gözaltına alınmasının ardından diğerleri kampa geri döndü ama bu kez de kampa özel tim baskını yapıldı.

     

    Etiketler:
    Mons, Belçika
    Topluluk kurallarıTartışma
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