Belçika'da polisin göçmen dolu minibüsü kovalaması sonucu 2 yaşındaki çocuk öldü

Belçika polisi, E42 otoyolundaki kovalamacada minibüs kaza yaparak durduğunda arbede çıktığını ve silahların ateşlendiğini söyledi.

Buna göre 2 yaşındaki kız çocuğu ölümcül şekilde yaralanarak hayatını kaybetti. Ancak polis açıklaması, olan bitenin net şekilde anlaşılmasına izin vermeyen muğlaklıkta.

Two-year-old girl shot dead in Belgium after armed police approach refugee van https://t.co/1d7QpHpg6u — Guardian news (@guardiannews) 17 Mayıs 2018

© REUTERS / Giorgos Moutafis AB: Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan sığınmacı sayısı arttı, sınırdaki önlemler artırılmalı

15 polis aracı içinde 30 polisin peşine düştüğü minibüsün 1 saat boyunca kaçtıktan sonra perşembe günü yerel saatle 03:00'te bir başka araçla çarpışarak durduğu öğrenildi.

'ÇOCUĞU PENCEREDEN SARKITTILAR' İDDİASI

Bölge savcıları Belçika medyasında çıkan haberleri doğrulamaya yanaşmadı. Ancak haberlere göre annesinin kucağındaki Mawda, polisin yaklaşmasını önlemek için minibüs penceresinden sarkıtılıyordu.

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Nihayet minibüs durduğunda içinden çıkan göçmenler polisin üzerine yürüdü. Çıkan arbedede polis ateş etti. Ama Belçika polisi, küçük kızın kendi silahlarından çıkan kurşunla vurulmadığını savundu.

Tournai Savcılığı Sözcüsü Frédéric Bariseau da ''küçük kız polis ateşi sonucu ölmedi. Hastalık, sürücünün hatası yüzünden kaza sebebiyle, başına darbe alarak ölmüş olabilir'' dedi.

'OTOPSİ YAPILACAK'

Minibüste 26'sı yetişkin, 4'ü çocuk 30 göçmenin bulunduğu belirtildi. Ölümle ilgili soruşturma açan savcılar, küçük kızın ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılacağını duyurdu. Minibüsün içindekilerin ifadeleri de alındı.

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Polislerin normal şekilde yol almadığı için minübüsün peşine düştüğü, plakanın sahte olduğunun anlaşılmasıyla şüphelerin arttığına dair açıklamalar yapıldı.

'GÖÇMEN KOVALAMANIN SONU TRAJEDİ'

Belçika'nın Frankofon bölgesi Valonya'nın bakanlarından André Flahaut, Mawda'nın ailesine taziyelerini ileterek ''Göçmenleri kovalama siyaseti trajediyle sonuçlanmaya mahkumdur'' dedi.

BELÇİKA-FRANSA SINIRINDA İSYAN

Perşembe sabahı olayın duyulması üzerine Belçika-Fransa sınırındaki Dunkirk'te 60 göçmen polisi protesto için otoyolu kapattı. Fransız polisi, ölen kızın Dunkirk yakınındaki Grande-Synthe Kampı'nda kalan bir ailenin çocuğu olduğunu ve protestoyu kamptaki göçmenlerin düzenlediğini belirtti. 20 eylemcinin gözaltına alınmasının ardından diğerleri kampa geri döndü ama bu kez de kampa özel tim baskını yapıldı.