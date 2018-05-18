Ukrayna'dan 'Ruslardan emir almak istemeyen yunuslar açlık grevine girip öldü' iddiası

Ukraynalı yetkililer, 2014'teki referandum sonucu Kırım'ın Rusya'nın kontrolüne geçmesiyle Ukraynalı eğitmenlerinden ayrılan casus yunusların, 'Rusların emirlerine uymayı reddedip kendilerini bilerek aç bıraktıklarını ve bu yüzden öldüklerini' iddia etti.

Ukraynaca yayın yapan Obozrevatel isimli haber sitesine göre, Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko'nun 'Kırım'dan sorumlu danışmanı' Boris Babin, askeri görevler yerine getirmeleri için Kırım'da eğitilen casus yunusların öldüğünü öğrendiğini söyledi.

Ukraynalı yetkili, Kırım'ın yarımada halkının isteği doğrultusunda 2014'te Ukrayna'nın kontrolünden çıkıp Rusya'ya bağlanması ardından, Sivastopol'deki bir akvaryumda yaşayan casus yunusların yeni Rus eğitmenlerini kabul etmeyip kendi hayatlarına bilinçli olarak son verdiklerini ileri sürdü.

Babin'in anlattığına göre, eskiden Ukraynalı eğitmenleriyle özel düdükler yardımıyla iletişim kuran yunuslar, bu düdüklerin Rusya'ya verilmesine karşın, yeni eğitimcileriyle iletişim kurmak istemedi.

'YUNUSLAR, ÜLKELERİNE SADAKAT YEMİNİNİ PEK ÇOK UKRAYNALI ASKERE GÖRE DAHA CİDDİYE ALDI'

Ayrıca, yunusların, yemek yemeyi de reddettikleri için bir süre sonra öldüklerini iddia eden Babin, casus yunusların, 'Ukrayna'ya ettikleri sadakat yeminlerini, pek çok Ukraynalı askerden daha ciddiye aldığını' da savundu.

Украинские боевые дельфины отказались подчиняться россиянам и погиблиhttps://t.co/hu7EGhAjCz pic.twitter.com/FJCA0o6IM0 — События дня (@GazetaRu) May 14, 2018

SOVYET PROGRAMININ BİR PARÇASIYDI

​Casus yunuslar, deniz memelilerinin askeri görevler yerine getirmeleri için eğitildikleri gizli bir Sovyet programının parçasıydı.

Fakat bu program, o dönemdeki pek çok proje gibi SSCB'nin dağılması ardından 1990'larda ihmal edilmişti. Hatta 2000 yılında, Ukrayna'da askeri görevler için eğitilen yunusların İran'a satıldığına ilişkin haberler yayınlanmıştı.

Öte yandan söz konusu program 2012'de Ukrayna donanması tarafından yeniden canlandırıldı. Kırım'da yunusların eğitilmesi için kurulan askeri tesisin dünyadaki iki örnekten biri olduğuna inanılıyor. Diğer merkezdeyse, ABD donanması için San Diego kentinde 75 yunus ve deniz aslanları eğitiliyor.