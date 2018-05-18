Alman gazetesi Netanyahu'yu eleştiren karikatüristin işine son verdi

© AFP 2018 / Francisco LEONG Gazze katliamının üzerine Netanyahu'dan tavuk dansı

Süddeutsche Zeitung için on yıllardır karikatür çizen 85 yaşındaki Dieter Hanitzsch'in işine son verildi.

İsrail'in pazartesi günü Gazze sınırında 'Toprak Günü' kapsamında gerçekleştirilen protesto eylemlerine katılan 60 Filistinliyi gerçek mermiler kullanarak öldürmesinin ardından Hanitzsch gazetesi için Netanyahu'yu hicveden bir karikatür yayımlamıştı.

Karikatürde İsrail'in Eurovision şarkı yarışmasında İsrailli şarkıcı Netta Barzilai'nin birinci olmasına da gönderme yapan Hanitzsch, Netanyahu'yu bir elinde mikrofon diğerinde ise üzerinde Davut yıldızının bulunduğu bir füze ile şçizmişti.

Karikatürün konuşma balonunda ise Netanyahu'nun 'Seneye Kudüs'te' dediği görülüyordu.

Today I found out that @SZ Süddeutsche Zeitung fired its cartoonist Dieter Hanitzsch for, what they call, an anti-semitic cartoon.

Dieter made a cartoon of Netanyahu in a Eurovision context… pic.twitter.com/0vViL0IgXK — derya (@camouflageturk) May 18, 2018

Eurovision'un bu yılki kazananı olduğundan gelecek yıl yarışmanın ev sahipliğini İsrail üstlenecek. Karikatürdeki sözler de Netanyahu'nun bu gelişmeye gönderme yaparak şarkıcıyı tebrik için Twitter'dan yazdığı mesajda " İsrail'e çok sayıda saygınlık getirdim. Seneye Kudüs'te" ifadelerini kullanmıştı.

GAZETENİN YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ OKURLARDAN ÖZÜR DİLEDİ

© REUTERS / İbrahim Ebu Mustafa BM raportörü Lynk: Gazze'de yaşananlar savaş suçu

Süddeutsche Zeitung Yazı İşleri Müdürü Wolfgang Krach 15 Mayıs'ta yayımlanan karikatür için okurlardan özür diledi.

Krach, RND kanalına yaptığı açıklamada karikatürü 'antisemitist (Yahudi karşıtı) bulduğunu belirterek, gazetenin karikatürist ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Krach daha sonra da Hanitzsch'i 'antisemitist klişeleri' kullanmakla suçladı.

Almanya Basın Konseyi de okurlardan gelen 'karikatürün Nazi döneminde kullanılan antisemitist dili hatırlattığı' yönündeki şikayetlerin ardından çizimin antisemitist olup olmadığını belirlemek için soruşturma başlattığını açıkladı.