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    Pablo Iglesias-Irene Montero basın toplantısı

    600 bin Euro'luk villa alan Podemos lideri, tepkiler üzerine parti içi güvenoylaması talep etti

    © REUTERS / Stringer
    Avrupa
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    İspanya'da radikal solcu parti Podemos, lideri ile sözcüsünün süper lüks villa satın alması üzerine karıştı. Sert eleştiriler alan Iglesias ile Montero, partiden güven oylaması talep etti. Podemos, 2011'de ekonomik kriz sırasında özellikle bankaların evlere el koyup insanları sokağa atmasına tepki olarak Öfkeliler sokak hareketinden doğmuştu.

    Podemos'un lideri Pablo Iglesias ile meclis sözcüsü Irene Montero, hayat arkadaşlıklarında ikiz çocuk dünyaya getirme noktasına gelince Madrid'in kuzeyindeki Galapagar'da 600 bin Euro'ya villa satın almaya karar verdi.

    MORTGAGE KREDİSİ ALDILAR

    Çift, bankadan bunun için 540 bin Euro'luk mortgage kredisi aldıklarını açıklayınca, kendisini 'sistem karşıtı' diye tanımlayan radikal solcu parti karıştı.

    'NORMAL BİR ÇOCUKLUK GEÇİRSİNLER DİYE'

    Facebook'tan yaptıkları açıklamada özel havuzu olan süper lüks villa satın almalarını 'çocuklarının mümkün olduğunca normal bir çocukluk geçirmelerini sağlamakla' gerekçelendiren çifte parti içinden tepki yağdı.

    'Partiyi satmak, ilkelere ihanet etmek, burjuvalaşmakla' suçlanan Iglesias ile Montero, görevlerine devam edip etmemeleri konusunda Podemos üyelerinin oylamaya gitmesini talep ettiklerini duyurdu.

    Montero ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Iglesias ''Kişi güvenilirliği sorgulanıyorsa kaçıp saklanamaz, bunun sonuçlarıyla yüzleşmesi gerekir. Görevlerimizde kalmamıza değip değmediğine, istifa etmemiz gerekip gerekmediğine karar vermek, Podemos üyelerine kalmış bir iş'' dedi.

    'BU KADAR BÜYÜTÜLECEK BİR MESELE OLDUĞUNU BİLMİYORDUM'

    Özel hayatlarının ortadan kalktığını iddia eden Iglesias, "Bunun bu kadar büyütülecek bir mesele olduğunu düşünmüyordum" diye konuştu.

    'İŞÇİ SINIFINI NASIL TEMSİL EDEBİLİRİZ?'

    Çağrı üzerine delege oylamasına dair ayrıntılara karar vermek için toplanan Podemos, İspanya'da 4. parti konumunda. Mayıs başında yapılan bir anket, partiye halk desteğini yüzde 19.6 düzeyinde gösterdi.

    2014'te kurulan ve bugüne dek bazı seçim başarıları da elde eden Podemos'un önemli isimlerinden, Cadiz Belediye Başkanı Maria Gonzalez, "Podemos'un ahlaki kuralları formalite değildir. İşçi sınıfı gibi yaşamak bizim ilkeimiz, yoksa işçi sınıfını nasıl temsil edebiliriz'' çıkışını yaptı.

    600 BİN EURO'LUK EV ALDI DİYE EKONOMİ BAKANINA DEMEDİĞİNİ BIRAKMAMIŞTI

    Bu kadar tepki yükselmesinin sebeplerinden biri de Iglesias'ın, sağcı iktidarın 2011-18 arası Ekonomi, Sanayi, Rekabetçilik Bakanı olan Luis de Guindos'u 2012'de lüks bir ev satın aldığı için kıyasıya eleştirmiş olması.

    Iglesias, 20 Ağustos 2012'de ''Teras katı daireye 600 bin Euro ödeyen birine ülkenin ekonomi politikasını teslim eder misiniz'' diye tweet atmıştı.

    Etiketler:
    600 bin Euro, lüks villa, Podemos, Irene Montero, Pablo Iglesias, İspanya
    Topluluk kurallarıTartışma
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