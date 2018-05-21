600 bin Euro'luk villa alan Podemos lideri, tepkiler üzerine parti içi güvenoylaması talep etti

İspanya'da radikal solcu parti Podemos, lideri ile sözcüsünün süper lüks villa satın alması üzerine karıştı. Sert eleştiriler alan Iglesias ile Montero, partiden güven oylaması talep etti. Podemos, 2011'de ekonomik kriz sırasında özellikle bankaların evlere el koyup insanları sokağa atmasına tepki olarak Öfkeliler sokak hareketinden doğmuştu.

Podemos'un lideri Pablo Iglesias ile meclis sözcüsü Irene Montero, hayat arkadaşlıklarında ikiz çocuk dünyaya getirme noktasına gelince Madrid'in kuzeyindeki Galapagar'da 600 bin Euro'ya villa satın almaya karar verdi.

MORTGAGE KREDİSİ ALDILAR

Çift, bankadan bunun için 540 bin Euro'luk mortgage kredisi aldıklarını açıklayınca, kendisini 'sistem karşıtı' diye tanımlayan radikal solcu parti karıştı.

Pablo Iglesias calls Podemos leadership vote after luxury home row https://t.co/YhfcYKyjAV pic.twitter.com/TOvGf9vqlV — The Local Spain (@TheLocalSpain) 21 Mayıs 2018

'NORMAL BİR ÇOCUKLUK GEÇİRSİNLER DİYE'

Facebook'tan yaptıkları açıklamada özel havuzu olan süper lüks villa satın almalarını 'çocuklarının mümkün olduğunca normal bir çocukluk geçirmelerini sağlamakla' gerekçelendiren çifte parti içinden tepki yağdı.

RAP-Parodia sobre la polémica compra de una casa de lujo por parte de #IreneMontero y #PabloIglesias. DISFRUTA Y RETWITTEA! 😎💪



VÍDEO AQUÍ 👉👉 https://t.co/ckOiWiQOJD pic.twitter.com/JqfXsE8gvh — Los Meconios (@LosMeconios) 20 Mayıs 2018

'Partiyi satmak, ilkelere ihanet etmek, burjuvalaşmakla' suçlanan Iglesias ile Montero, görevlerine devam edip etmemeleri konusunda Podemos üyelerinin oylamaya gitmesini talep ettiklerini duyurdu.

Spain's Podemos leader to face party vote over luxury house purchase https://t.co/CnSEoSqIyP — Sheila Samuda (@Trabuquena32) 21 Mayıs 2018

Montero ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Iglesias ''Kişi güvenilirliği sorgulanıyorsa kaçıp saklanamaz, bunun sonuçlarıyla yüzleşmesi gerekir. Görevlerimizde kalmamıza değip değmediğine, istifa etmemiz gerekip gerekmediğine karar vermek, Podemos üyelerine kalmış bir iş'' dedi.

#PabloIglesias #IRENE #PabloEIrene la votación para decir dónde vais a vivir y en qué vais a trabajar a parte de esperpentica, sin auditoría externa, tiene el mismo valor que las votaciones de #maduro en #Venezuela o el 1-0, jijiji pic.twitter.com/2CalBUVLkf — Robi (@RobiGranada) 21 Mayıs 2018

'BU KADAR BÜYÜTÜLECEK BİR MESELE OLDUĞUNU BİLMİYORDUM'

Özel hayatlarının ortadan kalktığını iddia eden Iglesias, "Bunun bu kadar büyütülecek bir mesele olduğunu düşünmüyordum" diye konuştu.

Más de 51.000 personas se citan en Facebook para celebrar una barbacoa en la casa de Pablo e Irene el próximo 2 de junio. 😂😂



RT si tú también piensas irhttps://t.co/HeYZTQB3zD — Sheldon (@numer344) 20 Mayıs 2018

'İŞÇİ SINIFINI NASIL TEMSİL EDEBİLİRİZ?'

Çağrı üzerine delege oylamasına dair ayrıntılara karar vermek için toplanan Podemos, İspanya'da 4. parti konumunda. Mayıs başında yapılan bir anket, partiye halk desteğini yüzde 19.6 düzeyinde gösterdi.

2014'te kurulan ve bugüne dek bazı seçim başarıları da elde eden Podemos'un önemli isimlerinden, Cadiz Belediye Başkanı Maria Gonzalez, "Podemos'un ahlaki kuralları formalite değildir. İşçi sınıfı gibi yaşamak bizim ilkeimiz, yoksa işçi sınıfını nasıl temsil edebiliriz'' çıkışını yaptı.

Should Podemos leader Pablo Iglesias step down for buying a €600,000 house? That's what registered party voters will have to decide this week https://t.co/zERJ42lFsJ — El País in English (@elpaisinenglish) 21 Mayıs 2018

600 BİN EURO'LUK EV ALDI DİYE EKONOMİ BAKANINA DEMEDİĞİNİ BIRAKMAMIŞTI

Bu kadar tepki yükselmesinin sebeplerinden biri de Iglesias'ın, sağcı iktidarın 2011-18 arası Ekonomi, Sanayi, Rekabetçilik Bakanı olan Luis de Guindos'u 2012'de lüks bir ev satın aldığı için kıyasıya eleştirmiş olması.

Iglesias, 20 Ağustos 2012'de ''Teras katı daireye 600 bin Euro ödeyen birine ülkenin ekonomi politikasını teslim eder misiniz'' diye tweet atmıştı.