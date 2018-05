'Soros, Brexit'i tersine çevirecek 2. referandum için kampanya başlattı'

© REUTERS / Bernadett Szabo Soros Vakfı, Macaristan'dan ayrılıyor

Küresel finans piyasalarına yön veren ABD'li spekülatör George Soros'un un İngiltere'de ikinci bir Avrupa Birliği (AB) referandumun yapılması için kampanya başlattığına dair haberler geliyor.

'8 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR'

The Independent gazetesi, mülti milyarder Soros'un, İngiltere'nin AB içinde tutulması amacıyla 'Britanya İçin En İyisi' (Best for Britain) platformuna 500 bin sterlin bağışladığını yazdı.

Habere göre 'Britanya İçin En İyisi' platformu da ikinci bir AB referandumu yapılması için 8 Haziran'da kampanya başlatacak.



Paris'te Avrupa Konseyi'nde konuşan Soros, ''Brexit son derece zarar verici bir süreç. Her iki taraf için de zararlı'' diyerek şöyle devam etti:

''Boşanma süreci uzun sürecek ve büyük ihtimalle 5 yıldan fazla zaman alacak. Politikada 5 yıl sonsuzluk demek. Özellikle şimdi olduğu gibi böyle devrimsel zamanlarda.''

'BRİTANYA HALKI EN KISA ZAMANDA KARAR VERMELİ'

87 yaşındaki Macaristan Yahudisi kökenli Soros, şunları söyledi:

''Sonuç olarak ne istediğine Britanya halkı karar verecek. Bu konuda en kısa zamanda karar vermeleri, geç kalmalarından iyidir. 'Britanya İçin En İyisi' inisiyatifinin amacı da bu. Onları destekliyorum.''

'5.6 MİLYON STERLİNLİK KAMPANYA'

Ünlü spekülatör, kendi kurduğu Açık Toplum Vakfı ile pek çok ülkede toplumları etkilemeye yönelik faaliyetlerde bulunuyor.

Geçen hafta İngiliz gazetesi Daily Mail, 'Britanya İçin En İyisi' platformunun Brexit'i önlemek için 5.6 milyon sterline mal olacak 6 aylık bir kampanya yürüteceğini, kampanya finansmanının büyük bölümünü Soros'un karşılayacağına dair bir dosyaya yer vermişti.