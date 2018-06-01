AB'nin yeni sınavı: İtalya'da 'değişim hükümeti' yemin ederek göreve başladı

İtalya'da 4 Mart seçimlerinden beri 3 aydır devam eden siyasi kriz nihayet çözüldü. 5 Yıldız Hareketi (M5S) - Kuzey Birliği (Lig) hükümeti Giuseppe Conte'nin başbakanlığında yemin ederek göreve başladı. Roma'daki 'değişim hükümeti' AB için yeni sancıları da beraberinde getirdi.

© REUTERS / Alessandro Bianchi İtalya'da hükümetin kurulmasında anlaşıldı

Avrupa Birliği'nin (AB) kurucu üyelerinden İtalya'da yemin ederek göreve başlayan M5S-Lig hükümeti, Batı Avrupa'da ilk kez sistem karşıtlarının iktidar olması anlamını da taşıyor.

Sistem karşıtı, popülist M5S ile ırkçılık sularında seyreden aşırı sağcı Lig'in 18 üyeli kabinesi, Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın huzurunda sırayla yemin etti.

Parlamentoda salı veya çarşamba güvenoylaması düzenlenmesi bekleniyor.

Giuseppe Conte sworn in as Italian PM as coalition government formed of Italy's two main populist partieshttps://t.co/wP9sFBKQTI pic.twitter.com/fdUf0fZnO9 — BBC News (World) (@BBCWorld) 1 Haziran 2018

© REUTERS / Tony Gentile İtalya'da hükümet kurma görevi, IMF'de üst düzey görevler yapan Cottarelli'de

Kabinede 5 kadın bakan yer aldı. Savunma, Sağlık, Kamu Yönetimi, Bölgelerle İlişkiler ve Güney Bakanlığı kadınların yönetimine verildi.

İLKLER: GÜNEY BAKANLIĞI, ENGELLİLER BAKANLIĞI

Kabinedeki en dikkat çekici yenilikleri arasında İtalya'nın refah seviyesi düşük güney bölgelerine odaklanacak Güney Bakanlığı ve Engelliler Bakanlığı'nın kurulması var.

‘İtalya’nın yaşadığı kriz, neo-liberal Avrupa modelinin krizi’

Diplomalarıyla ilgili tartışmalar bitmeyen hukuk profesörü, avukat Giuseppe Conte başbakanlığı üstlendi. M5S'nin lideri Luigi Di Maio ise hem Başbakan Yardımcısı hem de Ekonomik Kalkınma, Çalışma, Sosyal Politikalar Bakanı görevlerini üstlendi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AŞIRI SAĞCI LİDERE

Lig'in lideri Matteo Salvini de hem Başbakan Yardımcısı hem de İçişleri Bakanı görevlerini aldı.

© REUTERS / Alessandro Bianchi İtalya'da hükümet krizi: 'Ülkeyi kimin yöneteceğine hep aynı kişi karar verecekse, seçimin ne anlamı var?'

'Değişim hükümetinin' ekonomi bakanlığına aday gösterdiği ancak cumhurbaşkanının 'euro karşıtı' olduğu gerekçesiyle veto ettiği ekonomist Paolo Savona, nihai kabinede Avrupa ile İlişkiler Bakanlığı'na getirildi.

EKONOMİ-MALİYE BAKANLIĞI ILIMLI İSME

Ekonomi ve Maliye Bakanlığı görevi ise Savona'nın yerine daha 'ılımlı' bulunan ekonomi profesörü Giovanni Tria'ya verildi. Tria, AB'nin mali kurallarını eleştirse de Euro Bölgesi'nden ayrılmayı savunmuyor.

Tria, ''Euro'dan ayrılmanın her derde deva olacağını söyleyenlere hak vermiyorum, ama Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'nin 'euro'dan geri dönülmez' görüşüne de hak vermiyorum" demişti.

İtalya'da bu hafta yapılan anketlere göre halkın yüzde 60-72'si Euro Bölgesi'nden ayrılmak istemiyor.

© AP Photo / Jean-Francois Badias Juncker: Rusya’yı karalama politikası sona ermeli

'Değişim hükümetinin' programında AB politikaları ve Euro Bölgesi'nin mali kurallarıyla çatışan vaatler var. Hem M5S hem de Lig, Türkiye'nin AB üyelik sürecine karşı. İki parti de seçim kampanyası boyunca "Önce İtalyanlar" sloganını sıklıkla kullandı. Salvini ''Müslümanların entegrasyonu daha güç'' iddiasında bulundu, son olarak İtalya'da göçmen kabulüne ayrılan 5 milyar euro'luk bütçede büyük kesintilere gidileceğini söyledi. İtalya, AB'de Yunanistan'dan sonra en yüksek (GSYH'nin yüzde 132'sine denk) kamu borcuna sahip ülke. Ama yeni hükümet programının kamu borcunun on milyarlarca euro daha artmasına yol açacağı iddia ediliyor. En çok tartışılan maddeler şunlar:

* Vergi oranlarının düşürülmesini öngören iki kademeli vergi uygulaması. Gelir vergilerinin düşürülerek yüzde 15-20 oranlarına sabitlenmesi.

* Temel vatandaşlık geliri ve emeklilik geliri adı altında düşük gelirlilere ayda 780 euro ödenmesi.

* AB bütçesinde esneklik

© AA / Kayhan Özer Erdoğan'a İtalya ziyaretinde eşlik eden Bağış: 'Roma çıkartması' demeyi tercih ediyorum 'Fornero Kanunu' olarak da bilinen emeklilik yaşını 67'ye çıkaran reformun gözden geçirilmesi.

* İtalya'daki 500 bin 'kayıtdışı' göçmenin sınır dışı edilmesine öncelik verilmesi.

* AB ülkeleri arasında sığınmacıların paylaşılmasını düzenleyen anlaşmaların gözden geçirilmesi.

* AB'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımların kaldırılması. (Rusya bir tehdit değil NATO ve AB için potansiyel bir ortak.)