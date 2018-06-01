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    5 Yıldız Hareketi (M5S) - Kuzey Birliği (Lig) hükümeti Giuseppe Conte'nin başbakanlığında yemin ederek göreve başladı.

    AB'nin yeni sınavı: İtalya'da 'değişim hükümeti' yemin ederek göreve başladı

    © REUTERS / Alessandro Bianchi
    Avrupa
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    İtalya'da 4 Mart seçimlerinden beri 3 aydır devam eden siyasi kriz nihayet çözüldü. 5 Yıldız Hareketi (M5S) - Kuzey Birliği (Lig) hükümeti Giuseppe Conte'nin başbakanlığında yemin ederek göreve başladı. Roma'daki 'değişim hükümeti' AB için yeni sancıları da beraberinde getirdi.

    Giuseppe Conte
    © REUTERS / Alessandro Bianchi
    İtalya'da hükümetin kurulmasında anlaşıldı
    Avrupa Birliği'nin (AB) kurucu üyelerinden İtalya'da yemin ederek göreve başlayan M5S-Lig hükümeti, Batı Avrupa'da ilk kez sistem karşıtlarının iktidar olması anlamını da taşıyor.

    Sistem karşıtı, popülist M5S ile ırkçılık sularında seyreden aşırı sağcı Lig'in 18 üyeli kabinesi, Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın huzurunda sırayla yemin etti.

    Parlamentoda salı veya çarşamba güvenoylaması düzenlenmesi bekleniyor.

    Carlo Cottarelli
    © REUTERS / Tony Gentile
    İtalya'da hükümet kurma görevi, IMF'de üst düzey görevler yapan Cottarelli'de
    SAVUNMA BAKANLIĞINA KADIN ELİ

    Kabinede 5 kadın bakan yer aldı. Savunma, Sağlık, Kamu Yönetimi, Bölgelerle İlişkiler ve Güney Bakanlığı kadınların yönetimine verildi.

    İLKLER: GÜNEY BAKANLIĞI, ENGELLİLER BAKANLIĞI

    Kabinedeki en dikkat çekici yenilikleri arasında İtalya'nın refah seviyesi düşük güney bölgelerine odaklanacak Güney Bakanlığı ve Engelliler Bakanlığı'nın kurulması var.

    Eksen
    ‘İtalya’nın yaşadığı kriz, neo-liberal Avrupa modelinin krizi’
    KALKINMA-ÇALIŞMA BAKANLIĞI POPÜLİST LİDERE

    Diplomalarıyla ilgili tartışmalar bitmeyen hukuk profesörü, avukat Giuseppe Conte başbakanlığı üstlendi.  M5S'nin lideri Luigi Di Maio ise hem Başbakan Yardımcısı hem de Ekonomik Kalkınma, Çalışma, Sosyal Politikalar Bakanı görevlerini üstlendi.

    İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AŞIRI SAĞCI LİDERE

    Lig'in lideri Matteo Salvini de hem Başbakan Yardımcısı hem de İçişleri Bakanı görevlerini aldı.

    Giuseppe Conte
    © REUTERS / Alessandro Bianchi
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    EURO KARŞITI DİYE VETO YEMİŞTİ, AVRUPA İŞLERİ BAKANI OLDU

    'Değişim hükümetinin' ekonomi bakanlığına aday gösterdiği ancak cumhurbaşkanının 'euro karşıtı' olduğu gerekçesiyle veto ettiği ekonomist Paolo Savona, nihai kabinede Avrupa ile İlişkiler Bakanlığı'na getirildi.

    EKONOMİ-MALİYE BAKANLIĞI ILIMLI İSME

    Ekonomi ve Maliye Bakanlığı görevi ise Savona'nın yerine daha 'ılımlı' bulunan ekonomi profesörü Giovanni Tria'ya verildi. Tria, AB'nin mali kurallarını eleştirse de Euro Bölgesi'nden ayrılmayı savunmuyor.

    Tria, ''Euro'dan ayrılmanın her derde deva olacağını söyleyenlere hak vermiyorum, ama Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'nin 'euro'dan geri dönülmez' görüşüne de hak vermiyorum" demişti.

    İtalya'da bu hafta yapılan anketlere göre halkın yüzde 60-72'si Euro Bölgesi'nden ayrılmak istemiyor.

    AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Birliğin Durumu konuşması
    © AP Photo / Jean-Francois Badias
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    HÜKÜMET PROGRAMI TARTIŞMALI

    'Değişim hükümetinin' programında AB politikaları ve Euro Bölgesi'nin mali kurallarıyla çatışan vaatler var. Hem M5S hem de Lig, Türkiye'nin AB üyelik sürecine karşı. İki parti de seçim kampanyası boyunca "Önce İtalyanlar" sloganını sıklıkla kullandı. Salvini ''Müslümanların entegrasyonu daha güç'' iddiasında bulundu, son olarak İtalya'da göçmen kabulüne ayrılan 5 milyar euro'luk bütçede büyük kesintilere gidileceğini söyledi. İtalya, AB'de Yunanistan'dan sonra en yüksek (GSYH'nin yüzde 132'sine denk) kamu borcuna sahip ülke. Ama yeni hükümet programının kamu borcunun on milyarlarca euro daha artmasına yol açacağı iddia ediliyor. En çok tartışılan maddeler şunlar:

    * Vergi oranlarının düşürülmesini öngören iki kademeli vergi uygulaması. Gelir vergilerinin düşürülerek yüzde 15-20 oranlarına sabitlenmesi.

    * Temel vatandaşlık geliri ve emeklilik geliri adı altında düşük gelirlilere ayda 780 euro ödenmesi.

    * AB bütçesinde esneklik

    Görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beraberindeki heyet Papa'ya takdim edildi. Heyette, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak hazır bulundu.
    © AA / Kayhan Özer
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    * 'Fornero Kanunu' olarak da bilinen emeklilik yaşını 67'ye çıkaran reformun gözden geçirilmesi.

    * İtalya'daki 500 bin 'kayıtdışı' göçmenin sınır dışı edilmesine öncelik verilmesi.

    * AB ülkeleri arasında sığınmacıların paylaşılmasını düzenleyen anlaşmaların gözden geçirilmesi.

    * AB'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımların kaldırılması. (Rusya bir tehdit değil NATO ve AB için potansiyel bir ortak.)

    Etiketler:
    yemin etti, değişim hükümeti, Lig, M5S, Matteo Salvini, Luigi Di Maio, Giuseppe Conte, Sergio Mattarella, İtalya
    Topluluk kurallarıTartışma
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