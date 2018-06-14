AB ülkeleri, ABD ürünlerine vergi uygulanması planını oybirliğiyle destekledi

© AFP 2018 / Tobias SCHWARZ AB temmuzdan itibaren ithal ABD ürünlerine yeni vergi uygulayacak

Reuters'e konuşan bir kaynak, "Avrupa Birliği ülkeleri, Perşembe günü, ABD'nin Avrupa çeliği ve alüminyumuna uyguladığı vergilere yanıt olarak toplam 2.8 milyar avroluk (3.3 milyar dolarlık) ABD ürünlerine ithalat vergilerinin uygulanması planını oybirliğiyle destekledi" dedi.

Kararın Avrupa Komisyonu tarafından onaylanması gerektiği, ilgili toplantının 20 Haziran'da düzenleneceği ifade edilen haberde, "İlan edilen tedbirlerin haziran sonu veya temmuz başlarında uygulanmaya konulması gerekiyor" dendi.

Daha önce ABD, ulusal güvenliği gerekçe göstererek çeliğe yüzde 25 ve alüminyuma yüzde 10 oranında ithalat vergilerini getirmişti.