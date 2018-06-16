İngiltere'den Türkiye vatandaşlarına süresiz oturum için 5 yıl şartı

Avrupa Birliği'nden çıkma (Brexit) sürecindeki İngiltere’de, kendi işini kuracak veya çalışacak Türkiye vatandaşlarına yönelik yeni bir düzenlemeye gidildi.

© REUTERS / Francois Lenoir/File Photo İngiltere, Türkiye vatandaşlarına süresiz oturum hakkını kaldırdı

İngiltere İçişleri Bakanlığı bugün yeni bir düzenleme yayımladı. Buna göre Ankara Anlaşması olarak bilinen Avrupa Topluluğu Ortaklık Anlaşması (ECAA) kapsamında vize alan Türkiye vatandaşları, İngiltere’de 5 yıl kesintisiz yaşadıktan ve çalıştıktan sonra süresiz oturum için başvurabilecek.

Daha önceki uygulamada Türk vatandaşları 4 yılın sonunda süresiz oturum için başvurabiliyordu.

MAHKEME KARARI NEDENİYLE YENİ DÜZENLEME

© REUTERS / Stefan Wermuth İngiltere'deki Ankara Anlaşması mağduru Türkler, endişeli

Bakanlık, mart ayında bir mahkemenin aldığı kararın ardından süresiz oturum izin işlemlerini askıya almış, kendi işini kuran Türkiye vatandaşlarına süresiz oturum hakkı tanıyan yeni bir vize kategorisi oluşturulacağını açıklamıştı.

1963'TE KAZANILAN HAK

Türkiye, 1959’da Avrupa Birliği’nin o zamanki adı olan Avrupa Ekonomik Topluluğu’na başvurmuş, 1963’te de Türkiye vatandaşlarının topluluğa üye ülkelerde hizmet verebilmek için vize almalarını sağlayan Ankara Anlaşması imzalanmıştı.

İngiltere’de Türkler bu anlaşma kapsamında 1 yıl oturum izni aldıktan sonra 3 yıl uzatma alıyor ve sonrasında süresiz oturum için başvurabiliyorlardı.