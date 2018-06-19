Soros'dan Balkanlar 'uyarısı': Erdoğan'ın etkisi her ülkede hissediliyor

Baba-oğul Soros, Açık Toplum Vakıfları'nın üst düzey yetkilileri sıfatıyla New York Times gazetesinde yayımladıkları makalede Türkiye ile ilgili değerlendirmelere de yer verdi.
''Balkanlarda Avrupa'yı istikrarlılaştırmak için bir şans' başlıklı makalede, trans-Atlantik ittifakında birliğin 2. Dünya Savaşı'ndan beri en düşük noktaya gerilediği ve her ulusal genel seçimde Avrupa Birliği'nin birliğine meydan okunduğuna dikkat çekildi.
In the Balkans, a Chance to Stabilize Europe https://t.co/KVd9QTptc7— Carmen Stanescu (@CarmenStanescu2) 19 Haziran 2018
'ÇİN EN BÜYÜK YATIRIMCILARDAN'
Balkanları Kuşak-Yol projesinin Avrupa'ya giriş npktası yapmak isteyen Çin'in bölgedeki en büyük yatırımcılardan biri olduğunu aktaran Soroslar, bu eğilimlere karşı kararlı bir tepki koymak gerektiği, ama bunun kolay olmayacağını dile getirdi. Bu çabada AB'nin önündeki engellerden biri olarak 'Türkiye'nin Kıbrıs'taki varlığını' da saydı.
The resolution of Macedonia’s name dispute with Greece is a historic opportunity that would benefit the Balkans, the EU, and the United States. @AlexanderSoros and my take in @nytopinion: https://t.co/cdgxaW0JA6— George Soros (@georgesoros) 18 Haziran 2018
AB'nin Balkan ülkelerini tek tek değil, hepsinin birden AB müktesebatına uyumlu hale gelmesi süreci sonucunda tek bir birim olarak içine almasını öneren Soroslar, böylece birlik içinde küçük bir birlik oluşturacak Balkan ülkeleri arasında tarihi anlaşmazlık ve rekabetin dirilmesinin önüne geçileceğini savundu.
'ESKİ YUGOSLAVYA'NIN YENİDEN CANLANMASI DEĞİL'
Balkanlardaki bu olası ekonomik birliğin eski Yugoslavya'nın dirilişi olmayacağı, ancak ABD ile Avrupa'nın ateşli destekçileri haline gelmesine ihtiyaç duyacağı tezlerini işleyen ikili, ''Bu, başta, AB'ye koşut olarak, serbest ticaret, malların ve insanların serbest dolaşımı sayesinde meydana gelen gevşek bir devletler birliği olacak. Artan refah ve uyumlu birlikte yaşama, bu devletleri, Pekin, Ankara ya da Moskova'nın ekonomik-diplomatik ve askeri etkisine daha az açık hale getirecek'' dedi.
Bunun gerçekleşmesi için bir şey yapılmamasının korkunç sonuçları olacağını öne süren Soroslar, makaleyi şöyle noktaladı:
''Batılı güçler, Balkan ülkelerini, yerel işbirliği ve nihayetinde Avrupa Birliği'ne giden yolda tutmayı başaramazsa; bu devletler Rusya, Türkiye ve Çin'in nüfuz alanlarına itilecek ve muhtemelen bunların arasında bölünecektir. Yani Balkanlar bir kez daha Balkanlaştırılacaktır.''
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