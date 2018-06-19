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    Macaristan doğumlu ABD'li George Soros bir ekonomik forumda

    Soros'dan Balkanlar 'uyarısı': Erdoğan'ın etkisi her ülkede hissediliyor

    © AFP 2018 / LAKRUWAN WANNIARACHCHI
    Avrupa
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    Spekülasyonlarıyla ekonomik krizlerin kaderini belirleyen milyarder yatırımcı ve fon yöneticisi George Soros, Balkanlar'daki Türkiye-Rusya-Çin etkisinin kırılması için ABD ve AB'yi 'göreve çağıran' bir makale yayımladı.

    Yunanistan-Makedonya dışişleri bakanları Nikos Kocyas ile Nikola Dimitrov, ülke isminin 'Kuzey Makedonya Cumhuriyeti' olması anlaşmasına imza attı.
    © REUTERS / Alkis Konstantinidis
    Yunanistan ile Makedonya 'tarihi' isim anlaşmasına imza attı
    ABD'li milyarder spekülatör George Soros ile oğlu Alexander Soros, Makedonya'nın ismiyle ilgili Atina ile Üsküp arasında imzalanan anlaşmaya dair bir makale kaleme aldı.

    Baba-oğul Soros, Açık Toplum Vakıfları'nın üst düzey yetkilileri sıfatıyla New York Times gazetesinde yayımladıkları makalede Türkiye ile ilgili değerlendirmelere de yer verdi.

    ''Balkanlarda Avrupa'yı istikrarlılaştırmak için bir şans' başlıklı makalede, trans-Atlantik ittifakında birliğin 2. Dünya Savaşı'ndan beri en düşük noktaya gerilediği ve her ulusal genel seçimde Avrupa Birliği'nin birliğine meydan okunduğuna dikkat çekildi.

    Birleşik Makedonya Partisi'nin lideri Yanko Baçev, Üsküp'te parlamento binası önünde ülkenin isminin değiştirilmesine karşı yapılan protestolarda Rusya bayrağı ve Makedonya'nın 1992-1995 yılları arasında kullandığı eski bayrağıyla zırhlı polis aracının üzerine çıktı
    © AFP 2018 /
    Makedonya'daki protestolarda Rusya bayrağı açıldı
    ''ABD ile Avrupa, bölgedeki tek oyuncular değil. Rusya çıkarları tehdit edilirse, hele de potansiyel NATO üyeliği sözkonusuysa müdahale edeceğini net biçimde gösterdi. Karadağ'da 2016'daki başarısız darbe girişiminde bunu yaptı'' iddiasında bulunan baba-oğul Soros, ''Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan varlığını her devlette hissettiriyor'' dedi.

    'ÇİN EN BÜYÜK YATIRIMCILARDAN'

    Balkanları Kuşak-Yol projesinin Avrupa'ya giriş npktası yapmak isteyen Çin'in bölgedeki en büyük yatırımcılardan biri olduğunu aktaran Soroslar, bu eğilimlere karşı kararlı bir tepki koymak gerektiği, ama bunun kolay olmayacağını dile getirdi. Bu çabada AB'nin önündeki engellerden biri olarak 'Türkiye'nin Kıbrıs'taki varlığını' da saydı.

    Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras
    © REUTERS / Denis Balibouse
    Çipras: Erdoğan'a askerlerin iadesi konusunda söz vermedim, Yunanistan'da güçler ayrılığı olduğunun farkındayım
    'BALKANLAR SERBEST TİCARET BÖLGESİ' ÖNERİSİ

    AB'nin Balkan ülkelerini tek tek değil, hepsinin birden AB müktesebatına uyumlu hale gelmesi süreci sonucunda tek bir birim olarak içine almasını öneren Soroslar, böylece birlik içinde küçük bir birlik oluşturacak Balkan ülkeleri arasında tarihi anlaşmazlık ve rekabetin dirilmesinin önüne geçileceğini savundu.

    'ESKİ YUGOSLAVYA'NIN YENİDEN CANLANMASI DEĞİL'

    Balkanlardaki bu olası ekonomik birliğin eski Yugoslavya'nın dirilişi olmayacağı, ancak ABD ile Avrupa'nın ateşli destekçileri haline gelmesine ihtiyaç duyacağı tezlerini işleyen ikili, ''Bu, başta, AB'ye koşut olarak, serbest ticaret, malların ve insanların serbest dolaşımı sayesinde meydana gelen gevşek bir devletler birliği olacak. Artan refah ve uyumlu birlikte yaşama, bu devletleri, Pekin, Ankara ya da Moskova'nın ekonomik-diplomatik ve askeri etkisine daha az açık hale getirecek'' dedi.

    Sırbistan bayrağı
    © AFP 2018 / ALEXA STANKOVIC
    ‘ABD güdümünde olmayan Sırbistan'ın Türkiye tutumu olumlu'
    'RUSYA, ÇİN VE TÜRKİYE'NİN NÜFUZUNA GİRERLER'

    Bunun gerçekleşmesi için bir şey yapılmamasının korkunç sonuçları olacağını öne süren Soroslar, makaleyi şöyle noktaladı:

    ''Batılı güçler, Balkan ülkelerini, yerel işbirliği ve nihayetinde Avrupa Birliği'ne giden yolda tutmayı başaramazsa; bu devletler Rusya, Türkiye ve Çin'in nüfuz alanlarına itilecek ve muhtemelen bunların arasında bölünecektir. Yani Balkanlar bir kez daha Balkanlaştırılacaktır.''

    Etiketler:
    AB, NATO, New York Times, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Alexander Soros, George Soros, Türkiye, Balkanlar
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