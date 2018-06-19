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03:10 20 Haziran 2018
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    Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron

    Merkel ve Macron ortak euro bütçesinde uzlaştı: 'Yeni bir sayfa açıyoruz'

    © REUTERS / Hannibal Hanschke
    Avrupa
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    Almanya Başbakanı Merkel ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron Berlin’de buluştu. İki lider euro Bölgesi için ortak bir bütçe oluşturulması ve sığınmacı sorununa Avrupa olarak yanıt verilmesi konusunda uzlaştı.

    G7 Liderler Zirvesi / Donald Trump - Emmanuel Macron - Theresa May - Jean Claude Juncker - Angela Merkel - Paolo Gentiloni
    © REUTERS / Stephane De Sakutin
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    Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Marcon ile Avrupa Birliği (AB) için inisiyatifler getirilmesi konusunda yeni sayfa açtıklarını söyledi. Merkel, Almanya ve Fransa'nın Euro Bölgesi için bir bütçe oluşturulması konusunda anlaştığını söyledi.

    Merkel, Brandenburg eyaletindeki Meseberg Sarayı'nda düzenlenen Alman-Fransız ortak Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Macron ile ortak basın toplantısı yaptı. "Avrupa Birliği için inisiyatifler getirilmesi konusunda yeni bir sayfa açıyoruz" diyen Merkel, dünyada ortaya çıkan yeni sınamalara karşı Avrupa'nın ortak cevap vermesi gerektiğini dile getirdi.

    Merkel, toplantıda özellikle dış, güvenlik ve savunma politikaları, göç, ekonomi ve rekabet edilebilirlik olmak üzere dört konuyu ele aldıklarını ifade etti.

    'SADECE SİLAH SİSTEMLERİ DEĞİL ASKER GÖREVLENDİRMELERİNDE DE ORTAK STRATEJİ'

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Almanya Başbakanı Angela Merkel
    © REUTERS / Christophe Petit Tesson
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    AB ülkelerinin dış, güvenlik ve savunma alanında daha fazla birlikte çalışması gerektiğini belirten Merkel, bundan dolayı savunma alanındaki yapısal iş birliğini 'Avrupa müdahale inisiyatifi' ile genişletmek istediklerini, böylelikle ortak stratejinin sadece silah sistemlerinin geliştirmede değil, askerlerin görevlendirilmesinde de uygulanabileceğini kaydetti.

    Merkel, hızlı değişen dünyada AB'deki ortak dış ve güvenlik politikasının daha güçlü bir şekilde ortaya konması gerektiği konusunda Macron ile hemfikir kaldıklarını aktardı.

    'GÖÇ KONUSUNDA HEDEF, AVRUPA'NIN ORTAK CEVAP VERMESİ'

    Göç konusunu "AB'nin ortak sınaması" olarak gördüklerini dile getiren Merkel, bu alanda ilk önce göçün sebeplerini ortadan kaldırmak için çaba sarf etmek istediklerini söyledi. Merkel, sığınmacılara ilişkin AB ülkeleri arasında koordinasyon sağlanmasından yana olduklarını, ancak bunun zor olduğunun altını çizdi. Bu alanda ikili işbirliklerin yapılabileceğini ifade eden Merkel, "Ancak buradaki hedef Avrupa'nın buna ortak cevap vermesi." yorumunu yaptı.

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    © AA / Emin Sansar
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    AB'nin dış sınırlarının güçlendirilmesi gerektiğini ve Avrupa sınır koruma ajansı Frontex’i daha fazla destekleyeceklerini belirten Merkel, AB'de iltica başvurularına bir standart getirilmesini istedi. Merkel, Macron ile sığınmacılardan etkilenen ülkelere daha fazla destek verilmesinden yana olduklarını ifade ederek, AB'ye üye tüm ülkelerinin dayanışma göstermeleri gerektiğini kaydetti.

    Ekonomi alanında ise iyi bir çözüm bulduklarını söyleyen Merkel, "Euro bütçesi için çaba sarf edeceğiz" dedi. Böylelikle Euro Bölgesi’nde yatırımları artıracaklarını belirten Merkel, Avrupa İstikrar Mekanizmasını (ESM) da "Avrupa Para Fonuna" doğru geliştirmeyi hedeflediklerini dile getirdi. Merkel, Avrupa’daki banka sektörünün krizlere karşı dayanıklı olması konusunda da yeni öneriler getirdiklerini anlattı. AB'de yapısal reformlar konusunu da ele aldıklarını aktaran Merkel, AB'de görev yapan komiserlerin sayısının azaltılması konusunda Macron ile aynı görüşte olduklarını söyledi.

    'FRANSA İLE MÜZAKERELER, EN ZOR KISMI'

    Fransa Cumhurbşakanı Emmanuel Macron
    © REUTERS / Philippe Wojazer
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    Yaratılacak kaynak Euro ülkelerinin ekonomik açıdan birbirine yakınlaşması için yatırım amaçlı kullanılacak. Merkel bütçenin büyüklüğü konusunda bir rakam belirtmedi. Euro Bölgesi'nin reformu için istişarelerin Fransa ile müzakerelerin en zor kısmı olduğunu belirten Merkel, Euro kurtarma fonu Avrupa İstikrar Mekanizması’nı geliştirme niyetinde olduğunu söyeldi.

    Merkel, Macron ile kapsamlı bir uzlaşmaya vardıklarını, Avrupa için önemli bu konularda gelecek dönemde diğer AB ülkeleriyle üzerinde çalışılacağını belirterek, 2018’in sonuna kadar somut sonuçlar elde etmek istediklerini dile getirdi.

    ABD Başkanı Donald Trump'ın, göçten dolayı Almanya’da suç oranının arttığı iddiasına ilişkin bir soru üzerine Merkel, Almanya İçişleri Bakanının kısa süre önce suç istatistik raporunu açıkladığını belirterek, "Biz orada hafif olumlu gelişmeler görüyoruz." dedi.

    MACRON'DAN İNSAN KAÇAKÇILIĞIYLA MÜCADELE VURGUSU

    Aquarius gemisi
    © REUTERS / Antonio Parrinello
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    Fransa Cumhurbaşkanı Macron da sığınmacı politikasına Avrupa çapında ortak bir çözüm bulunması gerektiğini vurguladı. İspanya, Yunanistan ve İtalya'nın yaşadığı sıkıntılara dikkati çeken Macron, Almanya ve Fransa'nın ortak bir çözüm için çalışacaklarını ifade ederek, ''Tüm partnerlerimizle bu konuda çalışacağız.'' ifadesini kullandı. Macron, insan kaçakçılığıyla mücadelenin önemini vurgulayarak, Libya üzerinden gelen sığınmacılara dikkati çekti.

    Merkel'in sığınmacı politikasına Avrupa'da ortak çözüm talebini desteklediğini belirten Macron, Avrupa'nın bağımsız ve birlik içinde olduğunda  ilerleme sağlayabileceğini söyledi.

    MACRON: ORTAK PARA BİRİMİMİZ KONUSUNDA İKİNCİ ETABA BAŞLIYORUZ

    Ekonomi alanında varılan uzlaşmalara dikkati çeken Macron, ''Bugün ortak para birimimiz konusunda ikinci etaba başlıyoruz.'' ifadelerini kullandı.

    Macron, alınan kararla Euro Bölgesi'nde istikrarı sağlamak ve krizleri engellemek istediklerini kaydetti.

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    Etiketler:
    Avrupa Birliği (AB), Angela Merkel, Emmanuel Macron, Fransa, Almanya
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