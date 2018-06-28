AB Konseyi Tusk: Trump'la ilişkilerde en kötü senaryoya hazırlanmalıyız

© REUTERS / Bryan Woolston AB'nin ABD'nin sembol ürünlerine misilleme vergisi başladı

AB Konseyi Başkanı Tusk bugün ve yarın Brüksel'de yapılacak liderler zirvesi öncesinde üye ülkelere gönderdiği davet mektubunda ABD Başkanı Donald Trump'ın politikaları nedeniyle AB ülkelerinden 'en kötü senaryoya hazırlıklı olmalarını' istedi.

Taraflar arasında yaşanan 'ticaret savaşı' konusunda endişelerini dile getiren Tusk ancak 'ayrılıkların' çok daha ileriye gittiğini ve Trump'ın tavrının Batı'nın birliğini tehdit ettiğini ifade etti.

'BATI'NIN BİRLİĞİNİ KORUMA ÇABALARIMIZA RAĞMEN, ATLANTİK ÖTESİ İLİŞKİLER TRUMP'IN POLİTİKALARI NEDENİYLE ÇOK BÜYÜK BASKI ALTINDA'

Daha öcnce Trump'ın politikalarını sıklıkla Twitter hesabından yaptığı açıklamalarla eleştiren Tusk, AB liderlerine mektubunda ABD ile ilişkilere istikrar kazandırma konusundaki çabalarının başarısız olduğunu belirtti.

Tusk "Batı'nın birliğini koruma yönündeki yorulmak bilmez çabalarımıza rağmen Atlantik ötesi ilişkiler Başkan Trump'ın politikaları nedeniyle çok büyük baskı altında" ifadelerini kullandı.

'AYRILIKLAR TİCARETİN ÖTESİNE GEÇİYOR'

© REUTERS / Sara Stathas Trump: Bir Harley-Davidson hiçbir zaman başka bir ülkede üretilmemeli

"Maalesef ayrılıklar ticaretin ötesine geçiyor. Sizinle işlerin hangi noktada olduğu konusundaki siyasi değerlendirmemi paylaşacağım. En iyisini umsam da benim düşünceme göre, birliğimizi en kötü senaryolara karşı hazırlamalyız" dedi

Independent gazetesinin aktardığına göre, Tusk'ın mesajı hakkında ayrıntılı bilgiler veren üst düzey Avrupalı yetkililer de Trump'ın uluslararası siyasete karşı tutumunun 'çok tehlikeli' olduğunu söyledi.

Yetkililer ayrıca bunun 'endişe verici yeni bir Amerikan doktrininin başlangıcını' temsil ettiğini savundu. Ticaret savaşının, 'bu yeni ortaya çıkmakta olan Trump doktrininin sadece bir parçası olduğunu' söyleyen AB yetkilileri 'bu doktrinin dünya genelinde sonuçları olacağını' ifade etti.

'HİBİR DOST VE DÜŞMANIN OLMADIĞI BİR DOKTRİN MODELİNE BENZİYOR'

Üst düzey AB yetkilisi "Trump'ın başkanlığının başlangıcında çok sayıda sorumuz vardı. O zamandan beri çok sayıda yanıt aldık. Birçok olumsuz yanıt aldık. Paris Anlaşması bağlamında, ticaret bağlamında ve güvenlik konuları bağlamında. Bunların sadece bir dizi olay olmadığı, bir model oluşturduğu konusunda giderek daha da ikna olduk. Bu tabii ki Avrupa bakış açısından çok endişe verici. Bu yeni ABD doktrini hiçbir dost ve düşmanın olmadığı, kurala dayalı uluslararası sistemin merkezde yer almadığı ve en yüksek değeri görmediği bir modele benziyor. Bu, AB ve daha geniş ölçekte tüm Avrupa için çok tehlikeli bir doktrin" dedi.