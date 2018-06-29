Macron: AB, Rusya'ya karşı saldırgan politika izlemiyor

Brüksel'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi sonrası basın toplantısı düzenleyen Macron, AB'nin Rusya'ya yaklaşımı hakkında açıklamalarda bulundu.

AB'nin Rusya'yla ilgili saldırgan bir politikası bulunmadığını, aksine komşu ülkelerle uzun vadeli strateji geliştirmeyi amaçladığını belirten Macron, bu hususu mayıs ayında yaptığı St. Petersburg ziyaretinde de dile getirdiğini anımsattı.

© Sputnik / Alexander Vilf Rusya: AB'nin yaptırım hikayesi absürt bir hal alıyor

Bugüne dek yaşanan gelişmeleri, kolektif güvenlik konularını ve Ukrayna'daki çözülmeyen sorunları görmezden gelemeyeceklerini de kaydeden Macron, Minsk anlaşmalarındaki yükümlülüklerini unutmayacaklarını ve bu anlaşmaların tüm taraflarca uygulanması gerektiğini belirtti.