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22:12 29 Haziran 2018
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    AB liderler zirvesinde Almanya-Avusturya başbakanları Merkel ile Kurz arasındaki diyalog

    Merkel: Türkiye'ye sığınmacı anlaşması kapsamında ödemeler proje temelli yapılacak

    © REUTERS / Francois Lenoir
    Avrupa
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    AB liderler zirvesi 12 saatlik pazarlığın ardından göç ve sığınmcılar konusunda mutabakatla sona erdi. Türkiye'ye sığınmacı anlaşması kapsamında ikinci 3 milyar euroyu vereceklerini teyit eden Merkel, "Anlaşmayı tüm yönleriyle uygulamak istiyoruz" dedi.

    Almanya Başbakanı Angela Merkel- Almanya İçişleri Bakanı ve Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Genel Başkanı Horst Seehofer
    © REUTERS / Michele Tantussi
    Alman hükümetinde sığınmacı krizi: CSU'dan Merkel'e iki hafta mühlet
    Göçü ve sığınmacı krizini Avrupa Birliği'nin (AB) en büyük sorunlarından biri olarak ortaya koyan Almanya Başbakanı Angela Merkel, AB liderler zirvesi sonrasında basın toplantısı düzenledi.

    Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılarla ilgili projeleri desteklemek amacıyla ikinci kez 3 milyar euro vereceklerini teyit eden Merkel, bu paranın proje bazında ödeneceğini duyurdu:

    "Türkiye-AB anlaşmasını tüm yönleriyle uygulamak istiyoruz. En nihayet Türkiye'ye ikinci 3 milyar euro'yu gönderme kararı almamız, burada verilen önemli bir sinyaldir. Elbette projelere bağlı olarak. Sığınmacıların bakımı konusunda Türkiye olağanüstü işler yapıyor.''

    G7 zirvesi geriliminde Merkel ile Trump
    © REUTERS / Leah Millis
    Merkel'in sığınmacı politikasına bir saldırı da Trump'tan geldi
    ALMAN HÜKÜMETİNE RAHAT BİR NEFES

    Şansölye, zirvede göç ve sığınmcılar konusunda varılan mutabakatın, AB üyesi ülkeler arasındaki muazzam görüş ayrılıkları göz önünde bulundurulduğunda, doğru yönde atılmış önemli bir adım olduğunu söyledi.

    YUNANİSTAN VE İSPANYA İLE UZLAŞMA SAĞLANDI

    Almanya'da koalisyon hükümeti ortağı CSU'nun taleplerini zirvede kabul ettirmeyi başaran Merkel, Almanya-Avusturya sınırında durdurulan sığınmacıların, daha önce Yunanistan ya da İspanya'da kayıt altına alınmış olmaları durumunda bu ülkelere gönderileceklerini, bunun karşılığında da bu ülkelere yardım edileceğini duyurdu.

    G20 Liderler Zirvesi, Hamburg'da başladı: Angela Merkel ve Recep Tayyip Erdoğan
    © REUTERS / Kai Pfaffenbach
    Alman hükümetinden yalanlama: Merkel'in Erdoğan'ı daveti sözkonusu değil

    İTALYA İLE HENÜZ UZLAŞMA YOK

    Sığınmacıların Avrupa'ya ilk ayak bastığı ülkeler arasında İspanya ve Yunanistan'ın yanısıra İtalya da bulunuyor. Ancak İtalya ile benzeri bir uzlaşmaya henüz varılmadı.

    TÜM AVRUPA'NIN SINAVI

    Benzer anlaşmaların Almanya'nın komşu ülkeleriyle de yapılacağını belirten Merkel, "Göç konusu sadece tek tek her bir üye ülke için değil, tüm Avrupa için önemli bir sınav'' vurgusu yaptı.

    Matteo Salvini
    © AP Photo / Luca Bruno
    İtalya İçişleri Bakanı, 629 Afrikalı göçmeni taşıyan kurtarma gemisine tüm limanlarını kapadı
    AFRİKA'YA DESTEK İÇİN PARA MUSLUKLARI BİR MİKTAR AÇILACAK

    Libya sahilleri açıklarında insan kaçakçılarına karşı mücadele amacıyla yürütülen Sofia misyonunu desteklemeyi sürdüreceklerini ve Afrika ülkelerine yardım amacıyla oluşturulan fona 500 milyon euro daha fazla vereceklerini belirten Merkel, sığınmacıların geldikleri ülkelerdeki sorunları da ele alacaklarını, bu bağlamda Libya ve Fas'ı daha yoğun şekilde destekleyeceklerini açıkladı. Yaşadışı göçün önlenmesi için daha fazla yatırım yapacaklarını sözlerine ekledi.

    MERKEL: SAĞLAM BİR ÇERÇEVE ANLAŞMASI

    Almanya Başbakanı, ortak bir sığınmacı sisteminin oluşturulabilmesi için henüz yapılacak çok iş olduğu, ancak sağlam bir çerçeve anlaşmasına varıldığı görüşünü dile getirdi.

    SOS Mediterranee ve Medecins Sans Frontieres örgütlerinin kurtarma gemisi Aquarius'taki göçmenler, ufukta Valencia belirince sevinç gösterileri yaptı.
    © REUTERS / THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.
    İtalya'nın reddettiği göçmenler İspanya'ya ulaştı
    İTALYA VETO TEHDİDİYLE İSTEDİĞİNİ ALDI

    Çoğunluğu Afrika'dan olmak üzere binlerce göçmenin giriş noktası olan İtalya, zirve sonunda göçmen akınını sınırlayacak bir karar alınmaması halinde, zirvenin sonuç bildirgesinin tamamını veto etmekle tehdit etmişti. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, anlaşmanın açıklanmasının ardından "Artık İtalya yalnız değil. Memnunuz" dedi.

    TUSK TEMKİNLİ

    AB Konsey Başkanı Donald Tusk ise "Henüz bir başarıdan bahsetmek için çok erken. AB Konseyi'nde bir anlaşmaya vardık ama bu görevimizin en kolay kısmı. Asıl zor kısım, kararları sahada uygulamaya başladığımız zaman ortaya çıkacak'' uyarısı yaptı.

    Gaziantep'teki Nizip sığınmacı kampı / Türkiye'deki çocuk sığınmacılar
    © REUTERS / Umit Bektas/File Photo
    AB'nin 3 milyar euroluk desteğinde öncelik eğitime
    ANLAŞMANIN ANA HATLARI

    * Denizden kurtarılan sığınmacıların üye ülkelerde oluşturulacak 'kontrol merkezlerine' gönderilmesi öngörülüyor. Gönüllülük ilkesiyle oluşturulacak bu kontrol merkezleri ile Akdeniz üzerinden gelen sığınmacıların gittiği İtalya gibi ülkelerin yükünün hafifletilmesi hedefleniyor. Ancak bu kontrol merkezlerinin nerede kurulmasının planlandığı konusunda bilgi verilmedi. Kuzey Afrika ülkelerinde sığınmacılar için kabul merkezleri kurulması da planlanıyor. 

    * Anlaşma kapsamında başvuruları kabul edilen göçmenler, onları kabul etmeye gönüllü olan bir ülkeye yerleştirilecekler. Başvuruları reddedilenlerin ise geri gönderilmeleri planlanıyor.

    * AB'nin dış sınırlarının korunmasından sorumlu Frontex'in güçlendirilmesi öngörülüyor.

    * Türkiye ile Kuzey Afrika ülkelerine yönelik finansman artırılacak.

    Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras
    © REUTERS / Eric Vidal
    Çipras: AB derin bir şekilde bölündü
    * Afrika ile ortaklık gündemde. Kuzey Afrika ülkelerine teşvikler önerilerek, AB'ye sığınmak isteyen göçmen ve sığınmacıların, statüleri belirlenene kadar buralardaki merkezlerde tutulmaları öngörülüyor. Afrika'daki göç projelerine 500 milyon euro aktarılacak.

    * Türkiye'ye de Suriyeliler için vadedilen yardım paketinin ikinci dilimi olan 3 milyar euro verilecek.

    * Afrika kıtasına yatırımlar artırılarak büyük çaplı sosyo-ekonomik dönüşümün sağlanması, böylece insanların daha iyi bir yaşam için ülkelerinden ayrılmak zorunda kalmamaları da amaçlanıyor.

    Etiketler:
    AB, Giuseppe Conte, Donald Tusk, Angela Merkel, Türkiye, AB
    Topluluk kurallarıTartışma
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