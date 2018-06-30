Putin-Trump zirvesinin Helsinki'de yapılacak olmasının 4 nedeni

Finlandiya medyası, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın 16 Temmuz'da bir araya gelecekleri zirve için neden Helsinki'nin seçildiğini açıklığa kavuşturan 4 neden sıraladı.

Finlandiya'nın Ilta-Sanomat gazetesi, Trump-Putin zirvesine evsahipliği yapmaya hazırlanan Finlandiya'nın Amerikan-Rus görüşmelerinde üstlenegeldiği tarihe role dikkat çekti.

LİDERLER DAHA ÖNCE DE FİNLANDİYA'DA GÖRÜŞMÜŞTÜ

Finlandiya daha önce ABD ve Sovyet liderlerinin görüşmelerine ev sahipliği yapmıştı. 1957'de dönemin ABD Başkanı Gerald Ford ile SSCB lideri Leonid Brejnev bu ülkede bir araya gelmişti.

Finlandiya, takvimler 1990'ı gösterdiğinde dönemin ABD Başkanı George Bush ile son SSCB lideri Mihail Gorbaçov'un görüşmesine de evsahipliği yapmıştı.

© Sputnik / Mikhail Klimentyev CNN: Trump, Putin'le görüşmesinde ABD'nin Suriye'den çekilmesine yönelik anlaşmaya varmak istiyor SSCB'nin yıkılması sonrası 1997'de ABD Başkanı Bill Clinton ile dönemin Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin'in görüşmesi için de adres yine Helsinki olmuştu.

Ilta-Sanomat gazetesi, bugün de Helsinki'nin ağırlayacağı zirveden hem Beyaz Saray hem de Kremlin'in Amerikan-Rus ilişkilerinin iyileşmesine yol açmasını umduğunu belirtti.

FİNLANDİYA NATO ÜYESİ DEĞİL

Haberde, Putin-Trump zirvesinin Helsinki'de yapılacak olmasının bir diğer nedeni olarak, Finlandiya'nın NATO üyesi olmadığı için 'tarafsız bölge' görevi görmesi gösterildi. Avrupa Birliği (AB) üyeliği üzerinden Batı'ya bağlanan Finlandiya'nın hem ABD hem de Rusya ile iyi ilişkilerinin olduğu vurgulandı.

© AFP 2018 / SAUL LOEB Alman medyası Trump ve Putin’in anlaşma olasılığını değerlendirdi: Avrupa için kâbus olur

Gazete, tarihi öneminin yanı sıra Helsinki'nin lojistik bakımından da çeşitli görüşmeler için uygun bir yer olduğuna dikkat çekti.

Buna göre Putin'le zirve öncesinde Trump 11-12 Temmuz'da NATO zirvesi için Brüksel'de olacak, 13'ünde İngiltere Başbakanı Teresa May ve Kraliçe 2. Elizabeth ile bir araya gelecek. Diğer yandan 15 Temmuz'da Rusya'nın evsahipliindeki 2018 FİFA Dünya Kupası sona erecek. Moskova-Helsinki uçak yolculuğu sadece 1.5 saat sürdüğünden Finlandiya'nın başkenti Putin için en pratik destinasyon.

© AP Photo / Nicolas Armer/dpa ABD askerlerini Almanya'dan çekiyor mu?

Haberde ayrıca Dünya Kupası'nın bitmesinin hemen ardından ABD ile zirvenin düzenlenmesinin, Rusya liderinin dünyanın ilgisini maksimum düzeyde çekmesi için fırsat oluşturduğu, Putin'in en büyük spor etkinliğine katılmasının ertesi günü ABD Başkanı ile buluşacağı kaydedildi.

Diğer yandan Trump'ın da Putin'le görüşmeden önce NATO zirvesinde Avrupalı müttefikleriyle gerilimli anlar yaşayacağına dikkat çekildi. Trump, NATO'ya üye ülkelerin liderlerine 'askeri harcamaları' artırma yönünde yoğun baskı uyguluyor.

Tarafsız bölgede yapılacak zirvenin NATO'ya üye ülkelerin liderleri üzerinde savunma harcamalarını artırmaları yönünde baskı oluşturabileceği ve dolayısıyla ABD'ye düşen mali yükü hafifletebileceği savunuldu.