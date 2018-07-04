Avrupa Komisyonu: Yunanistan artık Euro Bölgesi'nin normal bir üyesi

AB'nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu'nun ekonomi ve finans sorumlusu Pierre Moscovici, Yunan parlamentosunda konuştu: Euro Bölgesi'nde normal bir ülke haline geldiniz, 4'üncü kurtarma paketi olmayacak, troyka geri dönmeyecek.

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Avrupa Birliği (AB), Avrupa Merkez Bankası (ECB), IMF'nin oluşturduğu troyka ile 2010'dan beri 3 kurtarma paketi anlaşması yapmış olan Yunanistan'ın artık Euro Bölgesi'nin normal bir üyesi haline geldiği iddia edildi. Atina'yı ziyaret eden Avrupa Komisyonu'nun ekonomi ve finanstan sorumlu üyesi Pierre Moscovici, Yunanistan'ın 4'üncü kurtarma paketine ihtiyacının olmadığını açıkladı.

'BİZE İHTİYACINIZ KALMADI'

Yunanistan Maliye Bakanı Öklid Çakalatos ve Başbakan Aleksis Çipras'la görüşmesinin yanısıra parlamentoda da konuşan Moscovici, Yunanistan'ın artık Euro Bölgesi'nde normal bir ülke olduğunu, Brüksel'in yardımına ihtiyacının bulunmadığını söyledi.

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''Yunanistan artık kendi ayakları üzerinde durabilir. Normal bir ülke olmasının vakti geldi'' diyen Moscovici'nin ''Hiçbir şekilde 4'üncü kurtarma programı olmayacak. Troyka mali denetim için Atina'ya geri gelmeyecek. Birlikte yeni bir sayfa açacağız'' sözlerini milletvekilleri alkışlarla karşıladı.

PİYASALARA GERİ DÖNÜŞ

3'üncü programın süresi 20 Ağustos'ta dolacak. Başbakan Çipras, bundan böyle Yunanistan'ın dış destek olmaksızın borç ihtiyacını uluslararası sermaye, finans piyasalarından karşılamayı hedefliyor.

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Ancak yeni kurtarma paketi çıkmayacak olsa da Atina'nın gelecek yıl yeniden emeklilik maaşlarında kesintiye, vergide yükseltmeye gitmesi gerekiyor.

'AHDE VEFA'

Bununla birlikte Avrupa Komisyonu'nun finans sorumlusu, yeni kemer sıkmanın öncekilere kıyasla daha yumuşak olabileceğini ifade etti.

Moscovici, Çakalatos ile ortak basın toplantısında ''Pacta sunt servanda. Yani ahde vefa gerekir. Ama bağlı kalınacak yükümlülüklerin eskisi kadar sıkı olması şart değil'' dedi.

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Euronews'un Atina muhabiri Nicoleta Drougka, kurtarma paketleri biteceğine ve normalleşmeye dönüleceğine göre sıranın beyin göçünü geri çevirmeye gelmesi gerektiğini belirtti. Drougka, şu değerlendirmeyi yaptı:

''Ekonomik kriz sırasında çoğunluğu genç, yarım milyon Yunanistanlı, geçimini sağlamak için yurtdışına çıktı. Pierre Moscovici'nin onlar ve geride bıraktıkları aileleri için özel bir mesajı var: Kurtarma paketi bittikten sonra Avrupa Komisyonu onları unutmayacak. Son 10 yılda ülkeyi terk eden insan gücünü geri getirebilmek Yunan hükümetinin bundan sonraki büüyük sınavı olacak.''