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19:21 12 Temmuz 2018
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    Jens Stoltenberg-Melania Trump

    Stoltenberg: Trump'ın baskısı etkili oldu

    © REUTERS / Benoit Doppagne
    Avrupa
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    ABD Başkanı Donald Trump'ın savunma harcamalarının hemen şimdi artırılması talebini NATO liderlerine kabul ettirdiği açıklamasını Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yalanlarken NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg konuştu: Trump'ın baskısı etkili oldu

    12 Temmuz 2018'de NATO zirvesinde Bolton'un eşlik ettiği Trump'ın basın toplantısı
    © REUTERS / Kevin Lamarque
    Trump: NATO'dan çıkarız ama gerek yok
    NATO Genel Sekreteri'ne, basın toplantısında, Trump'ın 'savunma harcamalarının artırılmaması halinde ittifaktan çıkma' tehdidini içerdiği söylenen ültimatomu soruldu.

    'DÜRÜST, AÇIK SÖZLÜ TARTIŞMA'

    Stoltenberg ''Çok dürüst ve açık sözlü bir tartışma gerçekleştirdik. Bu tartışma, NATO'yu daha güçlü hale getirdi. Yeni bir aciliyet hissi doğurdu'' diyerek şöyle devam etti:

    'TRUMP'IN NET MESAJININ ETKİLİ OLDUĞUNU GÖRDÜK'

    ''Bu açık sözlü tartışma, çabalarımızı iki katına çıkaracağımızı net biçimde ortaya koydu, aynı zamanda Başkan Trump'ın (savunma harcamalarıyla ilgili) net mesajının ittifak üzerinde etkili olduğunu gösterdi.''

    NATO Genel Sekreteri, öncesinde liderlerle eşlerini Brüksel'in Avrupa bölgesindeki 'Cinquantenaire' parkında ağırlarken ABD'li first lady Melania Trump ile özel olarak ilgilendi.

    Etiketler:
    NATO, Emmanuel Macron, Melania Trump, Donald Trump, Jens Stoltenberg, Cinquantenaire Parkı, Brüksel
    Topluluk kurallarıTartışma
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