Stoltenberg: Trump'ın baskısı etkili oldu

© REUTERS / Kevin Lamarque Trump: NATO'dan çıkarız ama gerek yok

NATO Genel Sekreteri'ne, basın toplantısında, Trump'ın 'savunma harcamalarının artırılmaması halinde ittifaktan çıkma' tehdidini içerdiği söylenen ültimatomu soruldu.

'DÜRÜST, AÇIK SÖZLÜ TARTIŞMA'

Stoltenberg ''Çok dürüst ve açık sözlü bir tartışma gerçekleştirdik. Bu tartışma, NATO'yu daha güçlü hale getirdi. Yeni bir aciliyet hissi doğurdu'' diyerek şöyle devam etti:

'TRUMP'IN NET MESAJININ ETKİLİ OLDUĞUNU GÖRDÜK'

''Bu açık sözlü tartışma, çabalarımızı iki katına çıkaracağımızı net biçimde ortaya koydu, aynı zamanda Başkan Trump'ın (savunma harcamalarıyla ilgili) net mesajının ittifak üzerinde etkili olduğunu gösterdi.''

NATO Genel Sekreteri, öncesinde liderlerle eşlerini Brüksel'in Avrupa bölgesindeki 'Cinquantenaire' parkında ağırlarken ABD'li first lady Melania Trump ile özel olarak ilgilendi.