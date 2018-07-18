AB'den Somali'ye 200 milyon euro yardım

Avrupa Birliği (AB), Somali'de istikrar sürecini desteklemek için 200 milyon euro yardım sağlayacağını açıkladı.

© REUTERS / Feisal Omar Somali'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınında bombalı saldırılar: En az 6 ölü

Brüksel'de gerçekleşen Somali Ortaklık Forumu kapsamında açılış konuşmasını yapan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, "AB, Somali'de istikrarı desteklemek için ilave 200 milyon euro destek sağlama kararı almıştır" dedi.

Somali'nin yavaş ama istikrarlı bir şekilde savaş halinden çıkmaya başladığına dikkati çeken Mogherini, özellikle geçen seneden beri siyaset, ekonomi ve güvenlik alanında önemli bir reform gündeminin uygulanmaya başlandığının altını çizdi.

Mogherini, "Uluslararası toplum olarak görevimiz Somali halkının umudunu ve Somali hükümetinin reform gündemini desteklemek." diye konuştu.

AB yardımlarının özellikle devlet kurumları inşa etme ve güvenliğe katkı sağlamayı amaçladığına dikkati çeken Mogherini, aynı zamanda Afrika Birliği Somali Misyonu (AMISOM) için de 114 milyon euroluk bir yardım paketinin sağlanacağını açıkladı.

Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu da ülkenin sorunlarını çözmek için çaba sarf etmeyi sürdüreceklerini, güçlü ve güvenli bir ülke inşa etme konusunda kararlı olduklarını belirtti.

Fermacu, "Somali, Afrika Birliği, Birleşmiş Milletler, ABD, Türkiye ve AB üyelerinin desteği olmadan bu kadar açık ve somut ilerleme kaydedemezdi" ifadesini kullandı.