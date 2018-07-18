Atina: Erdoğan, tutuklu iki Yunan askerinin hayatıyla oynuyor

'ERDOĞAN'IN KOZU'
Yunan Hükümet Sözcüsü Dimitris Çanakopulos, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, tutuklu iki Yunan askerini pazarlık kozu olarak kullanmakla suçladı.
Government spokesman accuses Ankara of 'playing' with soldiers’ lives https://t.co/l129u39DUV #Greece— Kathimerini English Edition (@ekathimerini) 18 Temmuz 2018
Antenna TV'ye ''Diplomatik rekabet oyununda insanların canlarıyla oynayamayız, çünkü bu bizi uluslararası ilişkilerde ve düşman topraklarda izin verilenin sınırları dışına çıkarır'' diye konuşan Çanakopulos, Yunan askerlerinin bırakılması için 'siyasi baskının tüm araçlarını, tüm diplomatik ve yasal yolları kullanmaya devam edeceklerini' belirtti.
'OHAL KALKTIKTAN SONRA BELKİ DEĞİŞİR'
Diğer yandan Türkiye'de 15 Temmuz 2016'daki başarısız darbe girişimini takiben ilan edilen OHAL'in ilk kez kaldırılmakta olduğuna dikkat çeken Yunan Hükümet Sözcüsü, bunun Ankara'nın tavrında bir değişikliğe yol açması beklentisini dile getirdi. ''Türk hükümeti, Türk adaleti ve hatta Sayın Erdoğan'ın tavır değiştirmesi ihtimalini dışlamıyorum'' dedi.
'ÇİPRAS, BATI TRAKYA'YI ERDOĞAN'LA GÖRÜŞMEZ'
Geçen haftaki NATO liderler zirvesinde Erdoğan ile Yunan Başbakanı Aleksis Çipras arasındaki görüşmeyle ilgili değerlendirmelerde de bulunan Çanakopulos, Real FM'e açıklamasında, Çipras'ın Erdoğan ile Batı Trakya’da müftü seçimi konusunu görüştüğü iddialarını reddetti:
''Batı Trakya’daki azınlığın dini ve sosyal yaşantısının nasıl düzenleneceğini Başbakan Çipras Sayın Erdoğan ile görüşmez.''
Gov’t to Use All Diplomatic Means for Release of Two Greek Soldiers, Tzanakopoulos Says https://t.co/qvLzv5AMOD pic.twitter.com/mfVgrTeSBP— GrecoNews (@greco_news) 18 Temmuz 2018
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