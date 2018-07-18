Macaristan Dışişleri Bakanı: BM'nin göçmen paktından çekiliyoruz

© REUTERS / Lucas Jackson BM'de ABD haricindeki 192 ülke göç konusunda anlaştı

Ülkesinin bu süreçten çekilme kararı aldığını belirten Szijjarto, BM'nin göçmen paktının olağanüstü derecede tehlikeli, aşırıcı, ön yargılı ve göçe teşvik edici olduğunu öne sürdü. Szijjarto, "Bizim için en önemli konu Macaristan ve Macarların güvenliği. Bu doküman ülkenin güvenlik çıkarlarına aykırı. Macar hükümetine göre BM'nin küresel göç paketi sağduyuya ve Avrupa'nın güvenliğinin tekrar sağlanması niyetine ters" diye konuştu.

OYLAMAYA SUNULURSA 'HAYIR' OYU VERİLECEK

Macaristan'ın Fas'ın Marakeş kentinde aralıkta düzenlenecek olan ve paktın kabul edilmesinin beklendiği bakanlar düzeyindeki zirveye katılmayacağına da dikkati çeken Szijjarto, söz konusu metnin BM Genel Kurulunda oylamaya sunulması halinde ise ülkesinin 'hayır' oyu kullanacağını ifade etti.

BM üyesi ülkelerin büyük kısmının geçen hafta üzerinde anlaştığını duyurduğu pakt, küresel çapta göçmenlerin güvenliğini sağlamayı ve insan kaçakçılığını önlemeyi amaçlıyor. Macaristan'ın daha önce şartlı onay verdiği ve sadece ABD'nin boykot ettiği ve tam adı 'Güvenlik için Küresel Sözleşme, Düzenli ve Nizami Göç' olan 34 sayfalık metin, göç konusunda anlaşmaya varılan ilk uluslararası sözleşme olma özelliğini taşıyor.