Avrupa Konseyi'nden OHAL açıklaması

AA'ya konuşan Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Sözcüsü Daniel Holtgen, Türkiye'de OHAL'in bitmesinden memnuniyet ifade etti. Holtgen, yeni terörle mücadele mevzuatının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'yle uyumlu olması uyarısını yaptı.

AA muhabirine açıklama yapan Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Sözcüsü Daniel Holtgen, Avrupa Konseyi'nin olağanüstü halin (OHAL) kaldırılması yönünde sürekli çağrı yaptığını belirtip "OHAL süresinin tekrar uzatılmamasından ve bu sürecin sona ermesinden memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Avrupa Konseyi'nin terörle mücadele kapsamında hazırlanan kanun tasarılarının farkında olduğunu vurgulayan Holtgen, "Genel Sekreter Thorbjorn Jagland, bu çerçevede düzenlenen tüm mevzuatın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'yle uyumlu olması gerektiğini kaydetmektedir" diye konuştu.

Avrupa Konseyi'nin Türkiye'ye gerekli desteği sağlamaya hazır olduğunu kaydeden Holtgen, OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu'nun hızlı şekilde başvuruları değerlendirmesi çağrısı yaptı. Bu şekilde başvuruların gözden geçirilebileceği ve kararların verilebileceğini söyledi.