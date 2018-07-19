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18:46 19 Temmuz 2018
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    Alexandre Benalla

    Macron'un polis kılığına giren güvenlik danışmanı 1 Mayıs eylemcilerine şiddet uygularken görüntülendi

    © REUTERS / Philippe Wojazer
    Avrupa
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    Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un personel şefinin yardımcısı Alexandre Benalla, başkent Paris'teki 1 Mayıs gösterileri sırasında bir erkek eylemciye vurup tekmelerken, bir kadın eylemcinin de boynunu sıkarken görüntülendi.

    Paris'te 1 Mayıs
    © REUTERS / Christian Hartmann
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    Ülkenin önde gelen gazetelerinden Le Monde Macron'un personel şefinin yardımcısı Alexandre Benalla'nın Paris'teki 1 Mayıs gösterileri sırasında 2 eylemciye yönelik şiddet uyguladığı görüntüleri yayımladı.

    Görüntülerde başında polis kaskı bulunan Benalla önce boynundan sıktığı bir kadın eylemciyi alandan uzaklaştırıken ardından da başına vurup yere düşürdüğü bir erkek eylemcinin göğsüne ayağıyla bastığı görülüyor.

    2 HAFTALIĞINA AÇIĞA ALINDI, GÖREVİ DEĞİŞTİRİLDİ

    ​Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan yapılan açıklamada polis memuru olmayan ve daha önce koruma olarak çalışan Benalla'ya resmi tatil olan 1 Mayıs'taki 'polis operasyonlarını gözlemleme'  izni verildiği belirtildi.

    Açıklamada Benalla'nın olayın ardından 2 haftalığına (4-19 Mayıs) ücretsiz olarak açığa alındığı ve Macron'un seyahatlerinde güvenliği organize etme görevini  artık yapmayacağı aktarıldı.

    Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Bruni Roger-Petit basına yaptığı açıklamada "Bu yaptırım kabul edilemez bir davranışı cezalandırmak için uygulandı ve bu kovulmadan önceki son uyarıydı" ifadelerini kullandı. 

    2017'deki kampanyası sırasında yaptığı bir gezi sırasında Cumhurbaşkanı Macron, güvenliğinden sorumlu olan Alexandre Benalla ile birlikteyken
    © REUTERS / Regis Duvignau
    2017'deki kampanyası sırasında yaptığı bir gezi sırasında Cumhurbaşkanı Macron, güvenliğinden sorumlu olan Alexandre Benalla ile birlikteyken

    SORUŞTURMA DA BAŞLATILDI

    Paris savcılığı bugün ayrıca kamu çalışanının şiddet kullanması, polis memuru gibi davranma ve polis işaretlerinin yasa dışı kullanılması gibi olası suçlar nedeniyle Benalla hakkında ön soruşturma başlattı.

    Macron'un kampanyası sırasında güvenliği sağlamakla görevli olan Benalla, Macron'un Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi sonrası Mayıs 2017'de saraydaki ekibe dahil olmuştu. 

    Muhalif milletvekilleri ise olayın ilk yaşandığı sırada polise bildirilmemesinin nedenini sorgulayarak yaşananların üstünün örtüldüğünü savundu.

    Sosyalist Parti lideri  Olivier Faure sıradan bir Fransız yurttaşa kıyasla Benalla'ya yönelik tutumda 'çifte standart' uygulandığını söyledi. 

    Sol görüşlü 'Boyun Eğmeyen Fransa' partisinden milletvekili Alexis Corbiere de 'Benalla'nın en azından ertelenmiş hapis cezası ve ağır yaptırımlarla cezalandırılması' gerektiğini söyledi.

    Macron'un destekçileri ise Benalla'ya verilen açığa alma ve görev değişikliği cezasının yeterli olduğunu savunuyor. 

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    Etiketler:
    Soruşturma, Şiddet, 1 Mayıs, Alexis Corbiere, Olivier Faure, Alexandre Benalla, Emmanuel Macron, Paris, Fransa
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