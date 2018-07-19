Zaharova'nın 2 Rus diplomatı sınırdışı eden Yunanistan'a karşı kullandığı sözler 'incitti'

© REUTERS / Alkis Konstantinidis 'Yunanistan, 2 Rus diplomatı sınırdışı etti’

Yunanistan'ın 2 Rus diplomatı sınırdışı etmesini ve 2 Rus diplomata ülkeye girişi yasağı getirmesini değerlendiren Zaharova, bu adımın simetrik yanıtlara yol açtığı ve ikili ilişkilere olumlu yansımayacağını söylemişti.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, Zaharova, Yunanistan'a saygısızlık etmekle suçlandı.

Açıklamada "Zaharova'nın açıklaması üçüncü bir ülkeye yönelik saygısızlık ve ne kadar büyük olduğu fark etmeksizin ülkelerin, bağımsız olduğu ve çok yönlü, demokratik dış politika güdebildiği günümüz dünyasının anlaşılmamasının bir örneği" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada Yunanistan'a karşı saygısızlığa son verilmesi çağrısı da yapıldı.

Yunanistan'ın 2 Rus diplomatı sınırdışı etme ve 2 Rus diplomata da ülkeye giriş yasağı getirdiğinin bildirilmesinin ardından, Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan aynı şekilde karşılık verileceği yanıtı gelmişti.