İspanya yargısı Puigdemont dahil 6 Katalan için uluslararası yakalama emrini geri çekti

İspanya Yüksek Mahkemesi yargıcı Pablo Llarena aralarında eski Katalonya Başkanı Carles Puigdemont'un da olduğu 6 Katalan siyasi hakkındaki Avrupa genelindeki ve uluslararası yakalama emrini geri çektiğini duyurdu.

© REUTERS / Hannibal Hanschke Almanya'dan Puigdemont'un iadesine yeşil ışık

Yargıç Llarena bugün yaptığı açıklamada Puigdemont'un yanı sıra ülke dışına (İsviçre, Belçika ve İskoçya) kaçan 5 yardımcısı Antonio Comin, Luis Puig, Meritxell Serret, Clara Ponsatí ve Marta Rovira hakkındaki Avrupa genelindeki ve uluslararası yakalama emrini geri çektiklerini duyurdu.

İspnya Yüksek Mahkemesi yargıcı Llarena'nın bu adımı, Alman yargısının Puigdemont'un Alman hukukunda karşılığı bulunmayan 'isyan' suçlaması nedeniyle değil sadece 'kamu kaynaklarının usulsüz kullanılması' nedeniyle İspanya'ya iade edilebileceğine hükmetmesinin ardından geldi.

Llarene yaptığı açıklamada da Alman mahkemesinin Puigdemont'un kamu kaynaklarının usulsüz kullanılması nedeniyle iade edilebileceği kararını vermesi nedeniyle yakalama emirlerini geri çektiğini söyledi.

GÖNÜLLÜ DÖNÜŞ YAPARLARSA YİNE İSYAN SUÇUNDAN YARGILANACAKLAR

Eğer Puigdemont ve diğerleri sadece 'kamu kaynaklarının usulsüz kullanılması' suçundan İspanya'ya iade edilirse sadece bu suçtan yargılanacaklar. Ancak yapılan suçlamalar geri çekilmediği için Puigdemont ve diğerleri İspanya'ya gönüllü dönmeleri halinde isyan ve isyana teşvik suçundan da ceza alabilecek.

İspanya'da 'isyan' suçunun azami cezası 30 yıl hapis. Kamu kaynaklarının usulsüz kullanılması suçu ise 12 yıla kadar hapisle cezalandırılabiliyor.

© REUTERS / Juan Medina İspanya Başbakanı Sanchez, Katalan lider Torra ile ilk kez görüştü

Ayrılıkçı lider Puigdemont 1 Ekim'de Katalonya'da yapılan bağımsızlık referandumunun ardından kendisine yöneltilen suçlamalar nedeniyle tutuklanmaktan kaçmak için önce Belçika'ya ardından da Almanya'ya gitmişti.

Puigdemont martta bu ülkede gözaltına alınmış daha sonra Almanya'dan ayrılmaması şartıyla kefaletle serbest bırakılmıştı.

Katalonya'da geçen Ekim'deki başarısız bağımsızlık girişimi sonrası Puigdemont isyanla suçlanan 13 ayrılıkçı liderden biriydi. Bunların 9'u İspanya'da gözaltında tutuluyor ve yargılanmayı bekliyor. İspanya, Katalonya'nın tek taraflı bağımsızlık ilanını da anayasa ihlali sayarak kabul etmemişti.