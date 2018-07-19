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03:12 20 Temmuz 2018
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    İsveç'te orman yangını

    İsveç orman yangınlarıyla mücadele ediyor: Müslümanlar yağmur duasına çıkacak

    © REUTERS / TT News Agency/Maja Suslin
    Avrupa
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    İsveç Sivil Savunma Dairesi, son iki günde ülke genelinde 8 bin 500 hektar ormanlık alanın yandığını açıkladı. Ülkedeki Müslümanların cumartesi günü yağmur duası yapacakları öğrenildi.

    Dua-Hristiyanlık
    © AP Photo / Nariman El-Mofty
    İsveç Kilisesi'nden 'yağmur duası' isteği
    İsveç'te aşırı sıcakların neden olduğu orman yangınları devam ediyor. Devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, iki gün önce 80 noktada çıkan orman yangının bugün itibarıyla 35 noktada devam ettiği bildirildi.

    İsveç Sivil Savunma Dairesinden yapılan açıklamada, 20 bin hektarlık alanı tehdit eden yangınların şu ana kadar 8 bin 500 hektarlık ormanlık alanı yok ettiği ve zararın 600 milyon kron (yaklaşık 300 milyon lira) olduğu kaydedildi. Söndürme faaliyetlerinde tüm kaynakların seferber edildiği vurgulanan açıklamada, Norveç'ten getirilen 6 helikopter ile İtalya'dan ödünç alınan 2 Canadair CL 415 uçağın da çalışmalara katıldığı bildirildi.

    AB ÜLKELERİNE YARDIM ÇAĞRISI

    Veysel Eroğlu
    © AA / Erhan Erdoğan
    Orman ve Su İşleri Bakanı: Bu yıl sadece 599 yangın çıktı
    Bu arada SVT'nin haberine göre, İsveç hükümetinin Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yardım çağrısında bulunduğu belirtildi. Bu kapsamda Fransa'dan iki yangın söndürme uçağının da bölgeye hareket ettiği kaydedildi.

    Meteoroloji kurumundan yapılan açıklamada ise ülkede son 66 yılın en sıcak yazının yaşandığı, aşırı sıcakların kuraklığa neden olduğu ve nisan-mayıs ayında yeterli yağış alamayan hububatın yüzde 60'ının biçilemeyecek durumda olduğu ifade edildi.

    STOCKHOLM'DE YAĞMUR DUASI

    Öte yandan İsveç'te uzun süredir yağmur yağmaması ve kuraklığın devam edecek olması nedeniyle ülkedeki Müslümanların cumartesi günü yağmur duası yapacakları öğrenildi. İsveç İslam Federasyonu Başkanı Tahir Akan, başkent Stockholm'de, ülkede yaşayan Müslümanların katılımıyla, kuraklığın son bulması isteğiyle yağmur duası yapacaklarını belirtti.

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    Etiketler:
    Yağmur duası, Orman yangını, İsveç
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