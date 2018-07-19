İngiliz Güvenlik Bakanı, Skripal olayında 'Rusya izi' bulan habere tepkili: Vahşi spekülasyon

İngiliz soruşturmacıların, eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızını zehirleyen şüphelilerin Rusya vatandaşı olduğundan 'emin' olduklarını söylemesini yorumlayan İngiltere Güvenlik Bakanı Ben Wallace, bu görüşü 'vahşi spekülasyon' olarak niteledi.

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İngiliz soruşturmacıların görüşünü Twitter hesabından paylaştığı bir mesajla değerlendiren Wallace, "Bu haberin yanlış bilgilerin yer aldığı ve vahşi spekülasyona dayalı bir dosyadan geldiğini düşünüyorum" dedi.Soruşturmaya yakın olan fakat isminin verilmesini istemeyen bir kaynak İngiliz Press Association (PA) ajansına verdiği demeçte, "Soruşturmacılar Noviçok saldırısı şüphelilerinin kimliklerini tespit ettiklerine inanıyor" demişti.

Bu tespit yapılırken güvenlik kameralarından alınan görüntülerin ülkeye giren kişilerin kayıtları üzerinden kontrol edildiğini belirten kaynak ayrıca, soruşturmacıların, şüphelilerin Rusya vatandaşı olduğundan 'emin' olduklarını ifade etmişti.

İngiliz hükümeti mart ayında Skripallerin zehirlenme olayının ardından hiçbir soruşturma yapılmadan doğrudan Rusya'yı sorumlu tutmuştu. Rusya ise bu suçlamayı defalarca reddetti.