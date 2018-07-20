Macron'un polis kılığına girip 1 Mayıs eylemcilerine şiddet uygulayan yardımcısı Benalla kovulacak

© REUTERS / Philippe Wojazer Macron'un polis kılığına giren güvenlik danışmanı 1 Mayıs eylemcilerine şiddet uygularken görüntülendi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron cumhurbaşkanlığı süresince yaşadığı en zarar verici skandalı dindirmeye çalışıyor.

GÖZALTINA ALINIP SORGULANDI

Macron'un, başkent Paris'teki 1 Mayıs gösterileri sırasında eylemcilere şiddet uygularkenki görüntüleri ortaya çıkan personel şefi yardımcısı Alexandre Benalla'yı kovma kararı aldığı açıklandı. Benalla ayrıca gözaltına alınarak konu hakkında sorgulandı.

Benalla'nın yanı sıra savcıların Macron'un partisi 'Yürüyüş' ün (La République en marche!) güvenlik konusundaki danışmalarından olan Vincent Crese'nin gözaltına alınarak sorgulandığı belirtildi.

Cumhurbakanlığı Sarayı Elysee'den AFP'ye yapılan açıklamada konu hakkında 'yeni unsurların' ortaya çıkması sonrası Benalla'nın kovulabileceği belirtildi. Benalla'nın masumiyetini kanıtlamak amacıyla yasa dışı olarak polis kamerası görüntülerini temin ettiğinden şüphelenildiği belirtildi.

3 POLİS DE AÇIĞA ALINDI

Konuyla ilgili yapılan soruşturmaya yakın bir kaynak ikisi üst düzey olmak üzere 3 polis memurunun da bu görüntüleri Benalla'ya verdikleri şüphesiyle açığa alındığını söyledi.

Paris savcılığından yapılan açıklamada da Benalla'ya 'kamu çalışanının şiddet uygulaması', 'polis memuru kılığına girmek', 'polis simgelerini yasa dışı olarak kullanmak' ve 'güvenlik kamerası görüntülerinin izinsiz kullanımına yardım' suçlarının yöneltildiği belirtildi.

Ülkenin önde gelen gazetelerinden Le Monde, Benalla'nın Paris'teki 1 Mayıs gösterileri sırasında 2 eylemciye yönelik şiddet uyguladığı görüntüleri yayımlamıştı. Görüntülerde başında polis kaskı bulunan Benalla önce boynundan sıktığı bir kadın eylemciyi alandan uzaklaştırırken ardından da başına vurup yere düşürdüğü bir erkek eylemcinin göğsüne ayağıyla bastırırken görülüyordu.

Bundan kısa süre sonra ikinci bir video daha yayımlandı. Bu görüntülerde de Benalla sert bir şekilde bir kadın eylemciyle boğuşurken görülüyor.

1er mai, à la place de la Contrescarpe. Dommage qu'on ne parle pas aussi de cette jeune femme qui s'est fait violenter, elle aussi, par Alexandre Benalla avant que ce dernier s'en prenne à son ami. #AffaireBenalla #MyFirstTweet pic.twitter.com/IZpon8MnkD — Sonia B-C (@scarletpolyglot) July 19, 2018

​Görüntülerin ortaya çıkması sonrası Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan yapılan açıklamada polis memuru olmayan ve daha önce koruma olarak çalışan Benalla'ya resmi tatil olan 1 Mayıs'taki 'polis operasyonlarını gözlemleme' izni verildiği belirtilmiş, olayın ardından Benalla'nın 2 haftalığına (4-19 Mayıs) ücretsiz olarak açığa alındığı ve Macron'un seyahatlerinde güvenliği organize etme görevini artık yapmayacağı ve idari bir göreve kaydırıldığı aktarılmıştı.

Ancak olay savcılara bildirilmemişti.

'SİYASİ KRİZ'

Skandal Macron'un popülerliğinin halk nezdinde oldukça düşük olduğu bir dönemde geldi. BVA'nın evvelki gün ve dün yaptığı bir ankete göre Macron'dan memnun olanların oranı yüzde 39'da.

Fransız gazeteleri de Macron'un konu hakkında gazetecilerin sorularına rağmen açıklama yapmamasını eleştirdi.

Le Figaro gazetesi "Disiplin sorunlarına acil yanıt vermeyen Macron şimdi bir siyasi krizle karşı karşıya" yorumunu yaptı. Gazete "Le Monde'un ifşası olmasaydı bu olay hiç gün yüzüne çıkmayabilirdi" ifadesini kullandı.

Fransız milletvekilleri kendi kurdukları komisyonda konu hakkında soruşturma başlattı. Muhalefet partileri de hükümet yetkililerinin parlamentoda konu hakkındaki sorulara yanıt vermesini istiyor. Sağcı Cumhuriyetçi Parti'den Christian Jacob "Devletin özü lekelendi. Bizim işimiz bunu acilen durdurmak. Başbakan gelip bunu açıklamalı" dedi. Siyasi analist Jean-Daniel Levy da yaptığı açıklamada " Bu Macron için çok kötü bir dönem ve ben bu geç gelen tepkinin durumu değiştireceğinden emin değilim" diye konuştu.