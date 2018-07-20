Juncker: Dünya nüfusunun artması nedeniyle AB'nin bütünlüğünü korumalıyız

© AP Photo / Jean-Francois Badias AB Komisyonu Başkanı Juncker'den itiraf: Avrupa küresel sahnede güç kaybediyor

İspanya ziyareti sırasında konuşan Juncker, "20. yüzyılın başında Avrupa, insanlığın yüzde 20'ini oluşturuyordu. Bugün yüzde 6 olan bu rakam, yüzyılın sonunda yüzde 3-4'e gerileyecek. Birkaç yıl içinde hiçbir AB üyesi, dünya nüfusunun yüzde 1'den fazlasını oluşturamayacak" dedi.

Birkaç yıl içinde hiçbir AB üyesinin nüfus bakımından en büyük 7 ülke arasında olamayacağını da kaydeden Juncker, AB'yi aktif hale getirecek ve bölünmez kılacak güçleri bulmaları gerektiğinin altını çizdi.

TRUMP'IN SÖZLERİNE TEPKİ

Bu arada Juncker, ABD Başkanı Donald Trump'ın AB'yi düşman olarak nitelemesine tepki gösterdi.

ABD ve Avrupa'nın kardeş olduğu düşüncesiyle büyüyen biri olarak Trump'ın sözleri karşısında şaşırdığına söyleyen Juncker, "Her ailede küçük kardeşlere saygı duymayan ağabeyler oluyor. Ancak biz kıtalararası ilişkileri uluslararası ilişkiler olarak gören bu yeni modaya boyun eğmemeliyiz" ifadelerini kullandı.