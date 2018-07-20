Yunanistan'da gözaltına alınan 4 Türk'e şartlı hapis cezası verildi

© REUTERS / Alexandros Avramidis Yunanistan sınır bölgesine giren 4 Türk'ü gözaltına aldı

Trakya Bölgesi'ndeki Kumçiftliği kentinde yapılan duruşmada hakim, Meriç nehrinin ayırdığı kuzeydoğu sınırındaki yasaklı bölgeye giren 4 Türk'e 3'er şartlı hapis cezası verildiğini, zanlıların aynı ihlali 3 yıl içinde tekrarlamaları halinde cezanın uygulamaya koyulacağını ifade etti.

4 Türk vatandaşı, duruşmanın ardından serbest bırakıldı.

Yunanistan polisinden yapılan açıklamada Meriç nehrinin ayırdığı kuzeydoğu sınırındaki yasaklı bölgeye giren 4 Türk'ün gözaltına alındığı duyurulmuştu.

Gözaltına alınanlardan ikisinin kendisini gazeteci olarak tanımladığı belirtilmişti.

NATO üyesi Yunanistan- Türkiye arasındaki ilişkiler Atina'nın darbe girişimine karıştıkları iddia edilen 8 Türk askerini iade etmemesi nedeniyle gergin.

Yunanistan, 3 askere iltica hakkı tanımıştı. İlişkileri geren bir diğer olay da mart ayında Türkiye'nin sınırı geçtikleri gerekçesiyle iki Yunan askerini tutuklaması olmuştu.