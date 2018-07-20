Merkel: NSU dosyası kapanmadı

Almanya Başbakanı, NSU cinayetlerinin Almanya tarihinde "çok kara bir leke" olduğunu belirterek dava sona erse de cinayetleri aydınlatma çabalarının süreceğini vurguladı.

© AFP 2018 / Hannibal Hanschke Almanya İçişleri Bakanı'ndan NSU davası yorumu: Karar, kurbanların yakınlarının acısını dindiremez

Almanya Başbakanı Merkel, 8'i Türk 10 kişiyi öldüren Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terörünü Almanya tarihinde "çok kara bir leke" olarak tanımladı,"bu dosya kapanmadı" dedi.

Her yıl geleneksel olarak yaz tatili öncesinde düzenlediği basın toplantısında iç ve dış politika gündemine ilişkin soruları yanıtlayan Merkel, NSU yargı sürecinin tamamlanmasını, mağdur ailelerin eleştirilerini değerlendirdi.

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre, NSU mağdurlarının Münih'te açıklanan karar sonrasında duydukları hayal kırıklığını anlayabildiğini söyleyen Merkel, "Ağır ve kanımca hukuken haklı cezalarla sonuçlanan, uzun ve yoğun bir dava süreci, mağdurların yaşadıkları acıyı tek başına hafifletemez" diye konuştu.

Merkel, Federal Meclis'teki NSU soruşturma komisyonlarının hayata geçirilmesini istediği 47 önerinin büyük ölçüde hayata geçirildiğini, eyaletlerde çalışmaların sürdürüldüğünü, gerekli görüldüğünde ve yeni bulgular ortaya çıktığında da harekete geçileceğini ifade ederken NSU dosyasının kapanmadığını vurguladı.

© AFP 2018 / Christof Stache NSU davasında ikinci önemli sanık olarak yargılanan Wohlleben'e tahliye

"Yetkili makamların zamanında farketmedikleri, çoktan aydınlatmış olmaları gereken bu korkunç ve çetrefil eylemler nasıl gerçekleşebildi?" sorusunun halen gündemde olduğunu vurgulayan Merkel, "Şüphesiz ki bu Almanya Federal Cumhuriyeti tarihinde çok kara bir leke. Bu nedenle bu dosyanın kapatılması mümkün değil" diye konuştu.

Almanya Başbakanı, kurban yakınlarının "en meşru talebidir" dediği, toplumsal yüzleşme ve aydınlatma çabalarının da devam etmesinin önemine vurgu yaptı.

"Siz NSU cinayetlerinin eksiksiz aydınlatılacağı sözünü vermiştiniz, ancak bu başarılamadı. Sizin için bu dosya kapandı mı?" sorusuna ise Merkel şu yanıtı verdi: "Benim için kapanmadığını ifade ediyorum. Benim görevim farklı bir boyutta, olayların bütün boyutlarıyla aydınlatılmasını kapsıyor, güvenlik güçlerinin daha iyi işbirliği yapmasını temin etmeyi, böyle olayların gerçekten de yeniden yaşanmayacağından emin olmamızı sağlamayı kapsıyor. İşte bu doğrultuda çalışmaya devam edilmesi gerekmekte."