Kayıt
01:44 21 Temmuz 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Son Dakika:
    2017'deki kampanyası sırasında yaptığı bir gezi sırasında Cumhurbaşkanı Macron, güvenliğinden sorumlu olan Alexandre Benalla ile birlikteyken

    Macron’nun çevresinin en tartışmalı hareketleri: Polis kılığına girmek, sosyaliste kaskla vurmak ve taksi şoförünü ısırma

    © REUTERS / Regis Duvignau
    Avrupa
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Polis üniformasıyla 1 Mayıs eylemcisini döven Elysee Sarayı çalışanının videosuyla ilgili skandal giderek büyüyor. Mevcut skandal, sürekli olarak Cumhurbaşkanı Macron’un ekibine eşlik eden bir dizi inanılmaz olayın devamı niteliğinde.

    Alexandre Benalla
    © REUTERS / Philippe Wojazer
    Macron'un polis kılığına giren güvenlik danışmanı 1 Mayıs eylemcilerine şiddet uygularken görüntülendi
    Sputnik, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un çevresindeki insanların karıştığı skandalları derledi.

    CUMHURBAŞKANLIĞI İDARESİNİN ÇALIŞANI POLİS KILIĞINA GİREREK GÖSTERİCİLERİ DÖVÜYOR

    18 Temmuz 2018 tarihinde Le Monde gazetesi, başkent Paris'te 1 Mayıs eylemi sırasında kayda alınan şok edici videoyu yayınladı. Videoda, dönemin Cumhurbaşkanı Danışmanı Alexandre Benalla, sivil kıyafet, polis miğfer ve kolundaki ‘polis' bandıyla tüm şiddetle göstericilere vurduğu görülüyor. Oysa gösteriye gözlemci olarak katılmıştı. Elysee Sarayı Sözcüsü Bruno Roger-Petit, Benalla'nın "15 gün süreyle işten uzaklaştırılarak maaşında kesintiye gidildiğini" ve "Cumhurbaşkanı güvenliğini sağlama görevinden uzaklaştırıldığını" açıklamıştı. Böylesine hafif ceza hem solcuları hem de sağcıları kızdırmıştı. Üstelik medya, Benalla'nın bu olaydan sonra, First Lady'nin güvenliği gibi oldukça ciddi konularda görev almış, ayrıca futbol milli takımıyla anı otobüste görülmüştü.

    Paris Savcılığı, 19 Temmuz'da, ‘hükümet yetkilisinin şiddet eylemleri', ‘görevlinin otoritesini gasp etme' ve ‘devlet sembollerini gasp etme' suçlamasıyla ön soruşturma başlattı. Sonuç itibariyle Elysee Sarayı, 20 Temmuz Cuma günü çalışanının işten çıkarıldığını duyurdu, BFMTV televizyonu ise Benalla'nın aynı gün gözaltına alındığını bildirdi.

    MACRON'UN ESKİ KORUMASI, DAİRESİNİ IŞİD ÜYESİNE KİRALAYAN ADAMLA VİDEO OYUNLARI OYNUYOR

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un özel danışmanı Alexis Kohler
    © REUTERS / Benoit Tessier
    Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un özel danışmanına soruşturma açıldı
    6 Haziran 2018'de Jawad Bendaoud'un Snapchat hesabında inanılmaz bir video yayınlandı. IŞİD üyelerine kiraya verilen dairenin sahibi, adı Makao olarak belirtilen bir kişiyle FIFA 2018 online oyununu oynuyor. Daha sonra bu adamın, Macron'un eski koruması olduğu ortaya çıktı. Makao'nun eski koruma olduğunu Libération gazetesinin iddiaları doğrulama sitesi Check News tarafından da teyit edildi. Bu video, Twitter'de Makao'nun Macron ile fotoğrafı yayınlandıktan 2 gün sonra çıktı. Bu durum sosyal medyada eleştiri yağmurunu da beraberinde getirdi. Birçok internet kullanıcısı, cumhurbaşkanının eski korumasını teröristlere konut sağlamakla suçlanan kişiyle görünce şok yaşadı. Cumhurbaşkanlığı idaresi, bu durumla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

    MACRON'UN PARTİSİNDEN BİR MİLLETVEKİLİ MOTOSİKLET KASKIYLA BİR SOSYALİSTİ DÖVÜYOR

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Alexandre Benalla
    © REUTERS / Regis Duvignau
    Macron'un polis kılığına girip 1 Mayıs eylemcilerine şiddet uygulayan yardımcısı Benalla kovulacak
    31 Ağustos 2017'te Marianne haftalık gazetesi inanılmaz bir olayı aktardı. Emmanuel Macron'un 2017 Fransa cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olması için kurulan La République en marche! partili milletvekili M'Jid El Guerrab, politik tartışma yaşadığı Sosyalist Partili aktivist Boris Faure'a saldırdı. Motosiklet kaskıyla dövülen tıbbi yardıma başvurmak zorunda kaldı. M'Jid El Guerrab, nefsi müdafaa kapsamında hareket ettiğini söyleyerek kendini savundu. ‘Silahlı şiddet eylemi' ile suçlanan M'Jid El Guerrab, partiden çıkarak bağımsız vekiller grubuna katıldı.

    KADIN VEKİL, DİŞLERİNİ GÖSTERDİ

    El Guerrab olayından bir süre önce Macron'un partisinden bir kadın vekil de medyanın dikkatini çekmişti. 5 Temmuz 2017'de Canard Enchaîné gazetesi ilginç bir olayı anlattı: Macron'un ilan ettiği politik yenilemeyi simgeleyen La République en marche! partisinden milletvekili Laëtitia Avia, 23 Haziran'da bir taksiciyle kavga etti. Olay yerine çağrılan polis memurları, vekilin taksiciyi ısırdığını iddia ediyor. Polis, Avia'nın ‘hakaret edici biçimde kibirli' tutum sergilediğini anlatıyor. Taksici, dövüldüğü ve yaralandığı iddiasıyla vekilden şikayetçi olurken Avia da hukuka aykırı mahrumiyeti şikayet etti.

    İlgili konular:

    Macron: Suudi Arabistan'ın esir aldığı Hariri'yi ben kurtardım
    Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un özel danışmanına soruşturma açıldı
    Etiketler:
    Emmanuel Macron, Fransa
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Novosibirsk hayvanat bahçesinin gözdeleri manul yavruları
    Novosibirsk Hayvanat Bahçesi'nin gözdeleri: Manul yavruları
    Karikatür
    'Azak Denizi'ni mayınlarla kaplayalım'
    ABD'li askerler Güney Vietnam'da
    'Gerçek bir cehennem': Vietnam, ABD'nin kimyasal saldırıları yüzünden neler yaşadı?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet