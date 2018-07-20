Macron’nun çevresinin en tartışmalı hareketleri: Polis kılığına girmek, sosyaliste kaskla vurmak ve taksi şoförünü ısırma

CUMHURBAŞKANLIĞI İDARESİNİN ÇALIŞANI POLİS KILIĞINA GİREREK GÖSTERİCİLERİ DÖVÜYOR
18 Temmuz 2018 tarihinde Le Monde gazetesi, başkent Paris'te 1 Mayıs eylemi sırasında kayda alınan şok edici videoyu yayınladı. Videoda, dönemin Cumhurbaşkanı Danışmanı Alexandre Benalla, sivil kıyafet, polis miğfer ve kolundaki ‘polis' bandıyla tüm şiddetle göstericilere vurduğu görülüyor. Oysa gösteriye gözlemci olarak katılmıştı. Elysee Sarayı Sözcüsü Bruno Roger-Petit, Benalla'nın "15 gün süreyle işten uzaklaştırılarak maaşında kesintiye gidildiğini" ve "Cumhurbaşkanı güvenliğini sağlama görevinden uzaklaştırıldığını" açıklamıştı. Böylesine hafif ceza hem solcuları hem de sağcıları kızdırmıştı. Üstelik medya, Benalla'nın bu olaydan sonra, First Lady'nin güvenliği gibi oldukça ciddi konularda görev almış, ayrıca futbol milli takımıyla anı otobüste görülmüştü.
Paris Savcılığı, 19 Temmuz'da, ‘hükümet yetkilisinin şiddet eylemleri', ‘görevlinin otoritesini gasp etme' ve ‘devlet sembollerini gasp etme' suçlamasıyla ön soruşturma başlattı. Sonuç itibariyle Elysee Sarayı, 20 Temmuz Cuma günü çalışanının işten çıkarıldığını duyurdu, BFMTV televizyonu ise Benalla'nın aynı gün gözaltına alındığını bildirdi.
MACRON'UN ESKİ KORUMASI, DAİRESİNİ IŞİD ÜYESİNE KİRALAYAN ADAMLA VİDEO OYUNLARI OYNUYOR
MACRON'UN PARTİSİNDEN BİR MİLLETVEKİLİ MOTOSİKLET KASKIYLA BİR SOSYALİSTİ DÖVÜYOR
KADIN VEKİL, DİŞLERİNİ GÖSTERDİ
El Guerrab olayından bir süre önce Macron'un partisinden bir kadın vekil de medyanın dikkatini çekmişti. 5 Temmuz 2017'de Canard Enchaîné gazetesi ilginç bir olayı anlattı: Macron'un ilan ettiği politik yenilemeyi simgeleyen La République en marche! partisinden milletvekili Laëtitia Avia, 23 Haziran'da bir taksiciyle kavga etti. Olay yerine çağrılan polis memurları, vekilin taksiciyi ısırdığını iddia ediyor. Polis, Avia'nın ‘hakaret edici biçimde kibirli' tutum sergilediğini anlatıyor. Taksici, dövüldüğü ve yaralandığı iddiasıyla vekilden şikayetçi olurken Avia da hukuka aykırı mahrumiyeti şikayet etti.
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