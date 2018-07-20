Macron’nun çevresinin en tartışmalı hareketleri: Polis kılığına girmek, sosyaliste kaskla vurmak ve taksi şoförünü ısırma

Polis üniformasıyla 1 Mayıs eylemcisini döven Elysee Sarayı çalışanının videosuyla ilgili skandal giderek büyüyor. Mevcut skandal, sürekli olarak Cumhurbaşkanı Macron’un ekibine eşlik eden bir dizi inanılmaz olayın devamı niteliğinde.

© REUTERS / Philippe Wojazer Macron'un polis kılığına giren güvenlik danışmanı 1 Mayıs eylemcilerine şiddet uygularken görüntülendi

Sputnik, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un çevresindeki insanların karıştığı skandalları derledi.

CUMHURBAŞKANLIĞI İDARESİNİN ÇALIŞANI POLİS KILIĞINA GİREREK GÖSTERİCİLERİ DÖVÜYOR

18 Temmuz 2018 tarihinde Le Monde gazetesi, başkent Paris'te 1 Mayıs eylemi sırasında kayda alınan şok edici videoyu yayınladı. Videoda, dönemin Cumhurbaşkanı Danışmanı Alexandre Benalla, sivil kıyafet, polis miğfer ve kolundaki ‘polis' bandıyla tüm şiddetle göstericilere vurduğu görülüyor. Oysa gösteriye gözlemci olarak katılmıştı. Elysee Sarayı Sözcüsü Bruno Roger-Petit, Benalla'nın "15 gün süreyle işten uzaklaştırılarak maaşında kesintiye gidildiğini" ve "Cumhurbaşkanı güvenliğini sağlama görevinden uzaklaştırıldığını" açıklamıştı. Böylesine hafif ceza hem solcuları hem de sağcıları kızdırmıştı. Üstelik medya, Benalla'nın bu olaydan sonra, First Lady'nin güvenliği gibi oldukça ciddi konularda görev almış, ayrıca futbol milli takımıyla anı otobüste görülmüştü.



Paris Savcılığı, 19 Temmuz'da, ‘hükümet yetkilisinin şiddet eylemleri', ‘görevlinin otoritesini gasp etme' ve ‘devlet sembollerini gasp etme' suçlamasıyla ön soruşturma başlattı. Sonuç itibariyle Elysee Sarayı, 20 Temmuz Cuma günü çalışanının işten çıkarıldığını duyurdu, BFMTV televizyonu ise Benalla'nın aynı gün gözaltına alındığını bildirdi.



MACRON'UN ESKİ KORUMASI, DAİRESİNİ IŞİD ÜYESİNE KİRALAYAN ADAMLA VİDEO OYUNLARI OYNUYOR

© REUTERS / Benoit Tessier Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un özel danışmanına soruşturma açıldı

6 Haziran 2018'de Jawad Bendaoud'un Snapchat hesabında inanılmaz bir video yayınlandı. IŞİD üyelerine kiraya verilen dairenin sahibi, adı Makao olarak belirtilen bir kişiyle FIFA 2018 online oyununu oynuyor. Daha sonra bu adamın, Macron'un eski koruması olduğu ortaya çıktı. Makao'nun eski koruma olduğunu Libération gazetesinin iddiaları doğrulama sitesi Check News tarafından da teyit edildi. Bu video, Twitter'de Makao'nun Macron ile fotoğrafı yayınlandıktan 2 gün sonra çıktı. Bu durum sosyal medyada eleştiri yağmurunu da beraberinde getirdi. Birçok internet kullanıcısı, cumhurbaşkanının eski korumasını teröristlere konut sağlamakla suçlanan kişiyle görünce şok yaşadı. Cumhurbaşkanlığı idaresi, bu durumla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

© REUTERS / Regis Duvignau Macron'un polis kılığına girip 1 Mayıs eylemcilerine şiddet uygulayan yardımcısı Benalla kovulacak

31 Ağustos 2017'te Marianne haftalık gazetesi inanılmaz bir olayı aktardı. Emmanuel Macron'un 2017 Fransa cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olması için kurulan La République en marche! partili milletvekili M'Jid El Guerrab, politik tartışma yaşadığı Sosyalist Partili aktivist Boris Faure'a saldırdı. Motosiklet kaskıyla dövülen tıbbi yardıma başvurmak zorunda kaldı. M'Jid El Guerrab, nefsi müdafaa kapsamında hareket ettiğini söyleyerek kendini savundu. ‘Silahlı şiddet eylemi' ile suçlanan M'Jid El Guerrab, partiden çıkarak bağımsız vekiller grubuna katıldı.

KADIN VEKİL, DİŞLERİNİ GÖSTERDİ

El Guerrab olayından bir süre önce Macron'un partisinden bir kadın vekil de medyanın dikkatini çekmişti. 5 Temmuz 2017'de Canard Enchaîné gazetesi ilginç bir olayı anlattı: Macron'un ilan ettiği politik yenilemeyi simgeleyen La République en marche! partisinden milletvekili Laëtitia Avia, 23 Haziran'da bir taksiciyle kavga etti. Olay yerine çağrılan polis memurları, vekilin taksiciyi ısırdığını iddia ediyor. Polis, Avia'nın ‘hakaret edici biçimde kibirli' tutum sergilediğini anlatıyor. Taksici, dövüldüğü ve yaralandığı iddiasıyla vekilden şikayetçi olurken Avia da hukuka aykırı mahrumiyeti şikayet etti.