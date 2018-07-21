İspanya'da Halk Partisi, Rajoy sonrası yeni liderini seçti

Yapılan oylamada 37 yaşındaki Casado, Rajoy döneminde başbakan yardımcılığı görevinde bulunan Soraya Saenz de Santamaria'yı geçerek partinin yeni lideri seçildi.
Seçimde Casado bin 701, rakibi ise bin 250 oy aldı.
'KRALIMIZ ÇOK YAŞA'
"Hayat ve aile değerlerini" koruma sözü veren Casado, "PP, geri döndü, biz bu iç seçimden sonra geri döndük ve bir dakikayı bile kendimizden bahsederek harcamayız" diyerek bir süredir devam eden iç tartışmaların geride bırakılmasını istedi.
KATALONYA KONUSUNDA 'DİYALOG' YOLUNU ELEŞTİRİYOR
Ülkenin önde gelen sol çizgideki gazetelerinden "El Pais", Casado'nun seçilmesini "sağa dönüş" olarak niteledi.
YOLSUZLUK DAVASI, RAJOY HÜKÜMETİNİ DÜŞÜRMÜŞTÜ
Rajoy'un kurduğu azınlık hükümeti, bazı PP üyelerinin yolsuzluktan suçlu bulunmasının ardından verilen gensorunun kabul edilmesiyle 1 Haziran'da düşmüştü. Bunun üzerine milletvekilliğinden istifa eden Rajoy, parti liderliğini de bırakma kararı almıştı.
İspanya'da yeni hükümeti, gensoruyu veren partinin başkanı olarak Sosyalist İşçi Partisinin (PSOE) lideri Pedro Sanchez kurmuştu.
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