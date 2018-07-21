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01:40 22 Temmuz 2018
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    Banderas de España y del Partido Popular

    İspanya'da Halk Partisi, Rajoy sonrası yeni liderini seçti

    © AFP 2018 / Gerard Julien
    Avrupa
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    İspanya'da muhafazakar Halk Partisinin (PP) yeni lideri sağcı çizgisiyle bilinen Pablo Casado oldu.

    İspanya Başbakanı Mariano Rajoy
    © REUTERS / Albert Gea
    Rajoy dönemi kapandı: Başbakanlıktan düşmesinin ardından parti liderliğini de bırakıyor
    Geçen ay hükümetin düşmesinin ardından eski Başbakan Mariano Rajoy'un parti liderliğini bırakma kararı alması nedeniyle PP'de olağanüstü kongre yapıldı.

    Yapılan oylamada 37 yaşındaki Casado, Rajoy döneminde başbakan yardımcılığı görevinde bulunan Soraya Saenz de Santamaria'yı geçerek partinin yeni lideri seçildi.

    Seçimde Casado bin 701, rakibi ise bin 250 oy aldı.

    'KRALIMIZ ÇOK YAŞA'

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    © REUTERS / Enrique Calvo
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    Sağcı çizgisiyle bilinen Casado, zafer konuşmasına, "Kralımız çok yaşa" diyerek başladı. Kral 6. Felipe'yi sonuçtan haberdar ettiğini kaydeden Casado, "Balkonlarına İspanya bayraklarını asanlar, bizden ülkenin birliğini savunmada liderliğe devam etmemizi istiyor" ifadesini kullandı.

    "Hayat ve aile değerlerini" koruma sözü veren Casado, "PP, geri döndü, biz bu iç seçimden sonra geri döndük ve bir dakikayı bile kendimizden bahsederek harcamayız" diyerek bir süredir devam eden iç tartışmaların geride bırakılmasını istedi.

    KATALONYA KONUSUNDA 'DİYALOG' YOLUNU ELEŞTİRİYOR

    İspanya parlamentosunun güvenoyu vermediği Başbakan Rajoy (sağda), ayağa kalkıp Sosyalist Parti lideri Sanchez'le el sıkıştı, bu tebriğin ardından tek kelime etmeden genel kuruldan ayrıldı.
    © REUTERS / Pierre-Philippe Marcou
    İspanya'da iktidar değişimi: Yolsuzluk skandalları Başbakan Rajoy'u götürdü
    Genç parti liderleri arasına katılan Casado, Katalonya konusundaki sert tutumu ile tanınıyor. Geçen ay gensorunun kabul edilmesiyle göreve gelen sosyalist hükümetin Katalonya konusunda takındığı "diyalog" yolunu eleştiren Casado, ayrıca ötanazi, kürtaj ve aile gibi konulardaki muhafazakar görüşlerini dile getirmekten kaçınmıyor.

    Ülkenin önde gelen sol çizgideki gazetelerinden "El Pais", Casado'nun seçilmesini "sağa dönüş" olarak niteledi.

    YOLSUZLUK DAVASI, RAJOY HÜKÜMETİNİ DÜŞÜRMÜŞTÜ

    Rajoy'un kurduğu azınlık hükümeti, bazı PP üyelerinin yolsuzluktan suçlu bulunmasının ardından verilen gensorunun kabul edilmesiyle 1 Haziran'da düşmüştü. Bunun üzerine milletvekilliğinden istifa eden Rajoy, parti liderliğini de bırakma kararı almıştı.

    İspanya'da yeni hükümeti, gensoruyu veren partinin başkanı olarak Sosyalist İşçi Partisinin (PSOE) lideri Pedro Sanchez kurmuştu.

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    Etiketler:
    Yolsuzluk, Halk Partisi (İspanya), Pablo Casado, Mariano Rajoy, İspanya
    Topluluk kurallarıTartışma
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