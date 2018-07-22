Almanya, Türkiye’ye yönelik seyahat uyarısını hafifletti

Almanya Dışişleri Bakanlığı internet sitesindeki Türkiye’ye yönelik seyahat uyarısını hafifletti. Almanya, Türkiye’de faaliyet gösteren Alman firmalarına yönelik Hermes kredi ve yatırım garantilerini sınırlandırma yaptırımlarını da kaldırdı.

© AFP 2018 / BARBARA SAX Almanya: Türkiye ile Gümrük Birliği müzakereleri mümkün değil

Geçen yıl, Alman vatandaşı Peter Steudner'in tutuklanması üzerine Almanya, Hermes kredilerine 1.5 milyar euro sınırlaması getirmişti.

Önceki gün Frankfurter Allgemeine gazetesinin haberine göre, Hermes kredilerine yönelik kısıtlamaları kaldırdığını bildirdi.

Öte yandan Almanya'nın Türkiye'de iş yapan Alman şirketlerine yönelik Hermes kredilerinin geçen yıl bir önceki yıla göre üçte bir oranında artarak 1.4 milyar Euro olduğu belirtildi. Bu durum Almanya'nın Hermes yaptırımının olumsuz bir etkisinin olmadığını gösteriyor.

Bakanlık bir yıl önce bazı Alman vatandaşlarının gözaltına alınması üzerine Türkiye'nin her yerinde Alman vatandaşlarının gözaltına alınma tehlikesi bulunduğuna dikkat çekerek, ‘Türkiye'ye gitmeyin uyarısında' bulunmuştu.

Hürriyet'in haberine göre Alman Dışişleri Bakanlığı OHAL'in kalkması üzerine gitmeyin uyarısını kaldırdı. Ama bakanlığın seyahat tavsiyesinde halen ‘yüksek bir gözaltı riski' bulunduğuna işaret edildi, "Türkiye'nin her yerinde gözaltılar hesaba katılmalı" cümlesi tavsiyeden kalktı.