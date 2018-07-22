Londra'da gözaltına alınan Akın İpek, kefaletle serbest bırakıldı

İngiltere Kraliyet Bassavcılığı, FETÖ 'çatı davası'nın firari sanığı ve eski Koza Holding yöneticisi Hamdi Akın İpek'in 23 Mayıs'ta gözaltına alınıp mahkemeye çıkarıldığını ve kefaletle serbest bırakıldığını bildirirken, İçişleri Bakanlığı da bilgiyi doğruladı.

İngiltere Kraliyet Bassavcılığı'nın, AA muhabirine verdiği yazılı bilgiye göre, İpek, 23 Mayıs'ta Türkiye'nin iade talebi kapsamında gözaltına alınarak Westminster İlk Derece Mahkemesi'ne çıkarıldı.

© Fotoğraf : YouTube Akın İpek gözaltına alındı

Mahkeme 50 bin sterlin kefaletle serbest bıraktığı İpek'in pasaportuna el koyarken, her geceyi mahkemeye beyan ettiği ikamet adresinde geçirmesini şart koştu.

İpek'in herhangi başka bir seyahat belgesine başvurmasını da yasaklayan mahkeme, İpek'in telefonunun da 7 gün 24 saat açık kalması koşulunu getirdi. Açıklamada, İpek'in eylül ayında yeniden mahkemeye çıkarılacağı kaydedildi.

İngiltere İçişleri Bakanlığı da İpek'in gözaltına alındığı bilgisini doğruladı.

İngiltere'de kefaletle serbest bırakma yaygın başvurulan uygulamalardan. Bu koşulla serbest bırakılan sanıklar, yargılama süresince her geceyi ikamet adreslerinde geçirmek zorunda bırakılıyor.