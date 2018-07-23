Belçika Başbakanı: Avrupa, kendi değerlerini Türkiye ve Rusya’ya empoze etmemeli

Belçika Başbakanı Charles Michel, Avrupa’nın kendi oluşturduğu demokratik sistemi ile değerlerini Rusya ve Türkiye’ye empoze etmemesi gerektiğini söyledi.

Paris Match dergisine konuşan Michel "Bizde (Avrupa'da) tarihte bir benzeri olmayan bir yapı var. ‘Kopyala-yapıştır' prensibiyle bizim değerlerimizi ve demokratik sistemimizi Moskova ve İstanbul'a empoze etmeye gerek yok" dedi.

‘TRUMP BİZİ AYRIŞTIRAMADI'

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Michel, herkesle diyalog kurulmasından yana olduğunu belirterek, Avrupa'nın ABD Başkanı Donald Trump'tan korkmaması gerektiğini, Brüksel'deki NATO zirvesinin Trump'a Avrupa'yı bölemeyeceğini gösterdiğini ifade etti.

Michel'e göre, Avrupa ülkeleri Trump'a sakin, kendinden emin ve ‘gösteri yapmadan' tepki verdi.

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Michel, Trump'ın ‘kontrol edilemezliğinden' korkulup korkulmaması yönündeki soruya "Korkmak mı? Elbette hayır. Zamanla her türlü siyasi muhatapla iletişim kurmak için bir psikolojik yöntem geliştirdim. Her zaman görüşmenin tarzı ve içeriğini değiştirmek gerek. Sözgelimi, Almanya Başbakanı Angela Merkel'e eleştirileriyle saldırdığında, tüm Avrupa ülkeleri birleşti ve ‘gösteri yapmadı.' Sakin, kararlı ve kendinden emindik, böylece Trump bizi ayrıştırma arzusunda başarısız oldu" yanıtını verdi.

‘NETFLIX DİZİSİ PRENSİBİYLE HAREKET EDİYOR'

Trump'ın beklenmedik eylemleriyle şaşırttığını ve öngörülemez davrandığını ima eden Michel, ABD Başkanı'nın siyasette ‘Netflix' dizisi prensibiyle hareket ettiğini, bölüm bölüm dizi yaptığını söyledi.