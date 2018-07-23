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18:00 23 Temmuz 2018
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    Fransa İçişleri Bakanı Gerard Collomb, Cumhurbaşkanı Macron'un koruması Benalla'nın göstericileri dövmesi skandalıyla ilgili 2 saat boyunca parlamentoda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

    Fransa İçişleri Bakanı: Korumasının gösterici dövdüğünü Macron'a söylemedim

    © REUTERS / Philippe Wojazer
    Avrupa
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    Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Özel Kalem Müdür Yardımcısı Alexandre Benalla'nın 1 Mayıs göstericilerini darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alınması ve hakkında soruşturma açılmasının ardından çanlar İçişleri Bakanı Gerard Collomb için çalıyor.

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Alexandre Benalla
    © REUTERS / Regis Duvignau
    Macron'un polis kılığına girip 1 Mayıs eylemcilerine şiddet uygulayan yardımcısının gözaltı süresine uzatma
    Skandalla ilgili parlamento komisyonuna 2 saat boyunca ifade veren Collomb, Cumhurbaşkanı Macron'un koruması Benalla'nın 1 Mayıs'ta polis görünümüne bürünerek protestocuları dövmesinin görüntülerinden 2 Mayıs itibarıyla haberi olduğunu, ama bununla ilgili ne cumhurbaşkanını ne de savcıları bilgilendirdiğini belirtti.

    Bakanlık çalışanlarının kendisine bazı görüntüler izlettiğini aktaran Collomb, şunları söyledi:

    ''(Çalışanlar) polise haber verdiklerini ve Cumhurbaşkanı'nın kabinesini uyardıklarını söylediler ki, doğru olan buydu, çünkü idari ya da hukuki olarak gerekli önlemlerin hiyerarşinin tepesinde alınması uygun olur.''

    POLİS KOLLUĞU, POLİS RADYOSU TAŞIMASI

    2017'deki kampanyası sırasında yaptığı bir gezi sırasında Cumhurbaşkanı Macron, güvenliğinden sorumlu olan Alexandre Benalla ile birlikteyken
    © REUTERS / Regis Duvignau
    Macron'un 1 Mayıs'ta göstericileri darp eden yardımcısına soruşturma
    Bu sırada Benalla'nın 2 haftalık açığa alındığını kaydeden Collomb, jandarmadan ayrılmış korumanın, sadece sivil görevli olduğunu, 1 Mayıs'ta güvenlik önlemlerine gözlemci olarak katılması gerektiğini ve gösterilere müdahil olmaması için kendisine bir polis memurunun eşlik ettiğini anlattı.

    Ancak geçen hafta Le Monde gazetesi tarafından yayımlanan 'yeni' görüntülerde cumhurbaşkanının korumasının polis kaskı, polis kolluğu taktığı ve polis radyosu kullandığının görüldüğünü dile getiren İçişleri Bakanı, bunun üzerine pazar günü Elysee Sarayı'nda düzenlenen kriz toplantısında Cumhurbaşkanı Macron ile konuyu ilk kez konuştuğunu aktardı.

    VEKİLLERDEN KAHKAHA VE YUHALAMA

    Collomb'un Macron'la teatisi hakkındaki ''Olgular hakkında mümkün olduğu kadar az konuştuk. Tartışma konusu çok basitti: Sadece ve sadece gerçek, sadece ve sadece olgular'' sözleri milletvekillerinin kahkahaları ve yuhalamalarıyla karşılandı.

    2017'deki kampanyası sırasında yaptığı bir gezi sırasında Cumhurbaşkanı Macron, güvenliğinden sorumlu olan Alexandre Benalla ile birlikteyken
    © REUTERS / Regis Duvignau
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    'SİLAH TAŞIMASI NORMAL Mİ?'

    İçişleri Bakanı ise Benalla'nın cezalandırılması sorumluluğunun cumhurbaşkanlığı ya da polis teşkilatında olduğunda, polisin video kanıtlarıyla ne yaptığını Le Monde'un yayınına dek bilmediğinde ısrar etti. Benalla'nın silah taşımasının normal olup olmadığı sorulduğunda silah taşıma talebinin kendisinden önceki içişleri bakanı tarafından 2 kez, kendisi tarafından 1 kez reddedildiğini, buna rağmen geçen yıl izni aldığını, ama veren makamın içişleri bakanlığı olmadığı yanıtını verdi. Fransız medyasına göre Benalla'ya silah taşıma izni verilmesini Cumhurbaşkanlığı talep etti.

    İSTİFA ÇAĞRILARI ARTIYOR

    Muhalefet milletvekilleri, bakana, ceza yasasının 40. maddesinin kamu görevlilerini öğrendikleri her suç ya da saldırıyı savcılara bildirmekle yükümlü kıldığını hatırlattı.

    Muhalefet, hükümeti skandalı örtbas etmekle suçlarken şimdilik sadece Collomb'un istifasını talep etse de Macron da topun ağzında.

    Cumhurbaşkanlığı seçiminde Macron'un rakibi olan aşırı sağcı lider Marine Le Pen ''Macron bir açıklama yapmazsa Benalla skandalı Macron skandalına dönüşecek'' diye tweetledi.

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
    © REUTERS / Charles Platiau
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    Geçen hafta gözaltına alınan Benalla hakkında 'şiddet uygulamak', 'polis görevine müdahil olmak', 'polis memuru kimliğine bürünerek yetki gasbında bulunmak' ve 'yasadışı şekilde polis güvenlik kayıtlarına erişim' suçlamalarıyla resmi soruşturma başlatıldı.

    Macron'un partisinde güvenlik görevlisi olan Vincent Crase'ye göstericilere saldırmaktan, 3 polis memuruna da Benalla'nın videosunu sızdırmaktan resmi soruşturma açıldı.

    MACRON SESSİZ

    Fransa'nın Dünya Kupası'nı kazanmasına karşın anketlerde halk desteği yüzde 39'a kadar gerileyen Macron, skandalla ilgili hala bir açıklama yapmadı.

    'LÜKS KONUT, ARAÇ, SÜRÜCÜ TAHSİS EDİLDİ'

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
    © REUTERS / Stoyan Nenov
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    Le Monde gazetesinin eriştiği diğer bilgilere göre, açığa alınmasına rağmen Benalla'ya bu ay sadece Elysee Sarayı çalışanlarının yararlanabildiği lüks bir konut, araç ve özel sürücü tahsis edildi.

    MİMLİ BİR İSİM

    Macron’un 2017 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası boyunca güvenlik görevlisi olarak çalışan, Macron’un kazanmasının ardından görevine Elysee Sarayı'nda devam eden Benalla, eski Cumhurbaşkanı François Hollande döneminde de görev yapmış, ancak 'yanlış tutumu' nedeniyle açığa alınmıştı.

    Etiketler:
    Elysee Sarayı, Le Monde, Vincent Crase, Alexandre Benalla, Gerard Collomb, Emmanuel Macron, François Hollande, Fransa
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