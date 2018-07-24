'Amesbury’deki olaydan sağ kurtulan İngiliz vatandaşı, İngiliz polisi tarafından dinlendiği görüşünde'

Rowley, polisin ‘kullan at' bir cep telefonu verdiği kardeşinin kendisiyle konuşurken hattan tuhaf sesler duyduğunu, dinlendiğini düşündüğünü ve ‘konuşamadığını' söylediğini aktardı.
Rowley, kardeşinin kendisine birçok ilaçla ‘bir odada kapalı kalmaktan' sıkıldığını, zaman zaman ‘bir şişe şarap almak için' dışarı çıkmak istediğini, polisin ona DVD'den film izleme izni verdiğini ekledi.
Amesbury'de Charlie Rowley ve Dawn Sturgess çiftinin, martta eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızının zehirlendiği Noviçok maddesine maruz kaldığı belirtilmişti.
İngiltere Güvenlik Bakanı Ben Wallace, Amesbury'deki olayın kasıtlı bir saldırı olmadığını düşündüklerini söylemişti.
İngiliz polisi, Sturgess'in hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Salisbury Bölge Hastanesi'ndeki Rowley'nin Cuma günü taburcu edildiği belirtilmişti.
Londra, iki olaydan da Moskova'yı sorumlu tutuyor. Moskova ise iddiaları reddediyor.
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