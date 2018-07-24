'Amesbury’deki olaydan sağ kurtulan İngiliz vatandaşı, İngiliz polisi tarafından dinlendiği görüşünde'

Amesbury’de zehirlenen iki kişiden biri olan İngiliz vatandaşı Charlie Rowley’in hastaneden taburcu edildikten sonra ‘güvenli bir yere’ götürüldüğü ve polisin verdiği ‘kullan at’ cep telefonu ile yaptığı konuşmaların dinlendiğini düşündüğü belirtildi.