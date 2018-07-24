Berlin'de iki evsiz, üzerlerine benzin dökülüp yakıldı

Almanya'nın başkenti Berlin'de, üzerlerine yanıcı bir madde dökülerek, kasten yakılan iki evsiz ağır yaralandı.

© AP Photo / Vadim Ghirda Almanya'da evsiz gençler pedofillere emanet edilmiş

BBC Türkçe'nin haberine göre 47 ve 62 yaşındaki evsizler, geçtiğimiz pazar geceyarısı Schöneweide tren istasyonu yakınlarında yakıldı.

Görgü tanıkları yakındaki bir dönerciden aldıkları yangın söndürücüyle alevleri durdurmayı başardı.

47 yaşındaki kurbanın komada olduğu belirtildi. Polis cinayet girişimi soruşturması başlatırken, sorumlular ve neden böyle bir saldırıda bulundukları bilinmiyor. İsimleri açıklanmayan kurbanların Alman vatandaşı olduğu bildirildi.

DAHA ÖNCE DE SALDIRI YAŞANMIŞ, SALDIRGAN GRUBUN LİDERİNE 2 YIL 9 AY HAPİS CEZASI VERİLMİŞTİ

Berlin'de daha önce de bir evsiz hedef alınmıştı. İki yıl önce Noel günü, Schönleinstrasse metro istasyonları yakınlarında, yedi genç evsiz bir adama saldırıp, yakmaya çalışmıştı.

Bir metro treni makinisti, bir yangın söndürücüyle müdahele etmişti. Kurbanın ağır yaralanmadığı saldırı ülkeyi saşkınlıkla karşılanmıştı. Saldırgan grubun lideri iki yıl dokuz ay hapis cezasına çarptırılmıştı.