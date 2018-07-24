İtalya: Türkiye göçmen anlaşmasının şartlarını yerine getirmiyor

Avrupa Birliği, Suriye krizi nedeniyle Avrupa ülkelerine akın eden Suriyeli sığınmacılar sorunuyla baş edebilmek için, 2016 yılında Türkiye'yle bir anlaşma imzalamıştı.
Anlaşmaya göre, iki taraf Yunanistan'a ulaşan sığınmacılar, eğer sığınma talepleri reddedilirse, geri gönderilecek, buna karşılık Türkiye'de sığınma arayan Suriyeli mülteciler Avrupa'da yeniden yerleştirilecek.
Brüksel buna karşılık göçmen kabul maliyetini karşılamak için Ankara'ya mali yardımda bulunacağının sözünü verdi.
Ancak Türk yetkililer defalarca Avrupa'nın sözlerini yerine getiremediklerinden şikayet etti.
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