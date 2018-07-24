Amesbury olayından sağ kurtulan İngiliz vatandaşı: Ölen sevgilime ‘sinir gazı’ bulunan şişeyi ben vermiştim

© AFP 2018 / Geoff Caddick ‘Amesbury olayında kullanılan zehirli gaz parfüm şişesindeydi' iddiası: İngiliz polisi doğrulamadı

Amesbury'de zehirlendikten sonra kaldırıldığı Salisbury Bölge Hastanesi'nden geçen hafta taburcu olan Charlie Rowley, olayda ölen sevgilisi Dawn Sturgess hakkında The Sun gazetesine konuştu.

Rowley "Yaşamam harika. Hayatta kaldığım için mutluyum, ancak çok şey kaybettim. Dawn için çok üzgünüm. Yerden aldığım kozmetik şişesini hediye olarak Dawn'a verdiğimi hatırlıyorum. Ona olanlar için çok üzgünüm, bu berbat ve şoke edici. Onun öldüğünü söylediklerinde hâlâ aldığım ilaçların etkisindeydim. Bunu atlatabileceğimi düşünmüyorum" dedi.

‘ŞİŞE, İÇİNDEKİ ŞEY SIKILDIKTAN SONRA PARAMPARÇA OLMUŞ'

© AFP 2018 / Geoff Caddick 'Amesbury’deki olaydan sağ kurtulan İngiliz vatandaşı, İngiliz polisi tarafından dinlendiği görüşünde'

Charlie Rowley'in ağabeyi Matthew Rowley, daha önce The Sunday Telegraph'a yaptığı açıklamada, kardeşinin kendisine ‘parfüm şişesine' benzer bir şişe bulduğunu, Dawn Sturgess'in şişeyi bileklerine sıktığını söylediğini aktarmıştı. Rowley'e göre, Sturgess'in içindeki maddeyi bileklerine sıkmasının ardından şişe, kardeşi Charlie'nin elindeyken kırılmıştı.

Matthew Rowley "Charlie parfüm şişesine benzer bir şey bulduğunu söyledi. Parfüm denerken sizin de yapacağınız gibi, Dawn şişedeki şeyi bileklerine sıkıp bileklerini birbirine sürtmüş,. Charlie, Dawn'ın şişeyi daha sonra kendisine verdiğini ve şişenin birden bire nasıl olduysa elindeyken paramparça olduğunu, kırıldığını söyledi. Maddeye böyle maruz kalmış olmalı" dedi.

İngiliz polisi, Amesbury'deki olayla ilgili yapılan inceleme çerçevesinde Rowley'nin evinde küçük bir şişe bulduklarını, uzmanların şişenin içindekinin A-234 (Noviçok) sinir gazı olduğunu doğruladığını ileri sürmüştü.

Rowley ve Sturgess, eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızının zehirlendiği Salisbury yakınlarında bulunan Amesbury'deki evlerinde 30 Haziran'da bilinçlerini kaybetmiş şekilde bulunmuş ve hastaneye kaldırılmıştı. Bir hafta sonra Sturgess hayatını kaybetmişti. Rowley de 20 Temmuz'da taburcu edilmişti.