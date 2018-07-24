Amesbury olayından sağ kurtulan İngiliz vatandaşı: Ölen sevgilime ‘sinir gazı’ bulunan şişeyi ben vermiştim

Rowley "Yaşamam harika. Hayatta kaldığım için mutluyum, ancak çok şey kaybettim. Dawn için çok üzgünüm. Yerden aldığım kozmetik şişesini hediye olarak Dawn'a verdiğimi hatırlıyorum. Ona olanlar için çok üzgünüm, bu berbat ve şoke edici. Onun öldüğünü söylediklerinde hâlâ aldığım ilaçların etkisindeydim. Bunu atlatabileceğimi düşünmüyorum" dedi.
‘ŞİŞE, İÇİNDEKİ ŞEY SIKILDIKTAN SONRA PARAMPARÇA OLMUŞ'
Matthew Rowley "Charlie parfüm şişesine benzer bir şey bulduğunu söyledi. Parfüm denerken sizin de yapacağınız gibi, Dawn şişedeki şeyi bileklerine sıkıp bileklerini birbirine sürtmüş,. Charlie, Dawn'ın şişeyi daha sonra kendisine verdiğini ve şişenin birden bire nasıl olduysa elindeyken paramparça olduğunu, kırıldığını söyledi. Maddeye böyle maruz kalmış olmalı" dedi.
İngiliz polisi, Amesbury'deki olayla ilgili yapılan inceleme çerçevesinde Rowley'nin evinde küçük bir şişe bulduklarını, uzmanların şişenin içindekinin A-234 (Noviçok) sinir gazı olduğunu doğruladığını ileri sürmüştü.
Rowley ve Sturgess, eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızının zehirlendiği Salisbury yakınlarında bulunan Amesbury'deki evlerinde 30 Haziran'da bilinçlerini kaybetmiş şekilde bulunmuş ve hastaneye kaldırılmıştı. Bir hafta sonra Sturgess hayatını kaybetmişti. Rowley de 20 Temmuz'da taburcu edilmişti.
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