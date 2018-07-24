Alman avcı uçakları Air France yolcu uçağına eşlik etti

Alman Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Sputnik'e yapılan açıklamada, Alman Eurofighter Typhoon avcı uçaklarının, radyo iletişimi sağlanamayan Seul-Paris seferini yapan Air France uçağına eşlik ettikleri kaydedildi.

Komutanlık yetkilisi, (Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletinde yer alan) Wittmund'dan havalanan ‘acil durum devriyesinin' göreve katıldığını doğruladı. Açıklamaya göre avcı uçağının pilotu, temas sağlamak için yolcu uçağını görsel olarak inceledi ve ardından devriye uçakları Wittmund'daki üslerine geri döndü.

Eurofighter Typhoon uçaklarının yer aldığı ‘acil durum devriyeleri', Almanya'nın Neuburg an der Donau ve Wittmund hava üslerinde konuşlanmış durumda. Alman Hava Kuvvetleri'nin verilerine göre Almanya'da yılda yaklaşık 20 kez uçaklarla iletişim kesiliyor. Bir Eurofighter Typhoon uçağının havada geçirdiği 1 saatin tutarıysa 70 bin euro civarında.