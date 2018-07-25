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16:03 25 Temmuz 2018
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    Gaziantep'teki Nizip sığınmacı kampı / Türkiye'deki çocuk sığınmacılar

    AB'den Türkiye'deki sığınmacılara eğitim yardımı

    © REUTERS / Umit Bektas/File Photo
    Avrupa
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    Avrupa Birliği (AB), Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların eğitimine destek sağlayacak 400 milyon euro’luk programa onay verdi.

    Gaziantep'teki Nizip sığınmacı kampı / Türkiye'deki çocuk sığınmacılar
    © REUTERS / Umit Bektas/File Photo
    İtalya: Türkiye sığınmacı anlaşmasının şartlarını yerine getirmiyor
    AB Komisyonu, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların eğitimlerine destek sağlamak için Milli Eğitim Bakanlığı'na 400 milyon euro'luk doğrudan hibe yapılmasına onay verildiğini açıkladı.

    Açıklamada, fonun Ekim 2018'de sona erecek Suriyeli sığınmacılara yönelik mevcut eğitim projesinin devamını sağlayacağı bildirildi.

    ‘YENİ PAKET, 3 AKADEMİK DÖNEMİ KAPSAYACAK'

    Kaynakla, sığınmacı çocuklara sağlanan eğitim kalitesinin yükseltilmesi, Suriyeli erişkinlere Türkçe dil eğitimi verilmesi ve sosyal uyum faaliyetlerinin geliştirilmesinin amaçlandığı belirtilen açıklamada, yeni paketin 3 akademik dönemi kapsayacağı kaydedildi.

    Sığınmacı çocuklar
    © AA / Arşiv
    AB, sığınmacı alan ülkeye para vermeyi teklif etti
    AB liderleri, 29 Haziran'da Brüksel'de gerçekleştirilen zirvede, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar için ikinci 3 milyar euro'luk mali desteğin serbest bırakılması kararını almıştı. Taahhüt edilen 3 milyar euro'luk mali desteğin 2 milyar euro'sunun birlik bütçesinden, 1 milyar euro'sunun da üye ülkelerden temin edilmesi konusunda anlaşma sağlanmıştı.

    SÜREÇ NASIL BAŞLAMIŞTI?

    AB, 29 Kasım 2015'te düzenlenen Türkiye-AB Zirvesi'nde, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar için 2017 sonuna kadar 3 milyar euro'luk fon sağlamayı taahhüt etmişti.

    18 Mart'taki zirvede ise söz konusu bütçenin bitmesi durumunda 2018 sonuna kadar 3 milyar euro'luk ek fonun hayata geçirilmesi kararlaştırılmıştı. Fonların, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların sağlık, eğitim, altyapı, gıda ve diğer ihtiyaçları için geliştirilecek projelere harcanması karara bağlanmıştı.

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    Etiketler:
    Sığınmacı, Suriyeli, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Avrupa, Türkiye
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