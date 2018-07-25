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20:43 25 Temmuz 2018
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    Amesbury'de inceleme yapan görevli

    Amesbury olayından sağ kurtulan Rowley: Parfüm şişesi kapalı ve paketli bir kutudaydı

    © AFP 2018 / Chris J Ratcliffe
    Avrupa
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    Amesbury’de 2 İngiliz vatandaşının zehirlenmesi ile ilgili soruşturma sürerken, olaydan sağ kurtulan Charlie Rowley, sinir gazı bulunduğu iddia edilen ‘parfüm şişesini’ şeffaf bir paketle kaplı kapalı bir kutu içerisinde bulduğunu söyledi.

    Amesbury
    © REUTERS / Henry Nicholls
    Amesbury olayından sağ kurtulan İngiliz vatandaşı: Ölen sevgilime ‘sinir gazı’ bulunan şişeyi ben vermiştim
    Salisbury Bölge Hastanesi'nden geçen hafta taburcu edilen Charlie Rowley, İngiliz ITV televizyonuna, soruşturmanın seyrini değiştirebilecek açıklamalar yaptı. Rowley, içerisinde sinir gazı olduğu ileri sürülen ve ölen kız arkadaşına hediye olarak verdiği ‘parfüm şişesini' nasıl bulduğunu anlattı. Rowley, kutuyu şeffaf bir paketle kaplı, pahalı bir marka yazılı kapalı bir kutuda bulduğunu ifade etti.

    Rowley, kutu hiç kullanılmamış gibi göründüğünden güvenli olmadığını düşünmediğini söyledi.

    NEREDE BULDUĞUNU HATIRLAMIYOR

    Pahalı görünen kutuyu tam olarak nerede bulduğunu hatırlamayan Rowley, onu kız arkadaş ı Dawn Sturges'a vermeden önce eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızının zehirlendiği Salisbury'nin birkaç kilometre uzağındaki evinde tuttuğunu ifade etti.

    Amesbury olayı
    © AFP 2018 / Geoff Caddick
    'Amesbury’deki olaydan sağ kurtulan İngiliz vatandaşı, İngiliz polisi tarafından dinlendiği görüşünde'
    Rowley "Çok tuhaf. Bu şekilde gizlenmiş bir şeyin ortalık yerde bulunduğunu düşünmek çok korkunç. Pahalı görünüyordu, ama ne yazık ki kötü bir şey çıktı" dedi.

    Rowley, Sturgess'ın markayı görüp parfüm sandığı sıvıyı denemek için bileklerine sıktığını ve bileklerini birbirine sürttüğünü söyledi.

    ‘DAWN, MADDEYİ SIKTIKTAN SONRA KENDİNİ KÖTÜ HİSSETTİ'

    Rowley, kız arkadaşı bileklerine sıktıktan sonra kendisinin eline aldığı şişenin kırıldığını, maddenin eline döküldüğünü belirtti.

    Rowley "İçinde yağlı bir madde vardı. Kokladım. Parfüm gibi kokmuyordu. Yağlı bir şeydi, ben de gidip ellerimi yıkadım, başka bir şey de düşünmedim. Her şey çok hızlı oldu. 15 dakika sonra Dawn'ın başı ağrıdı. Ağrı kesicin var mı diye sordu. Kendini tuhaf hissettiğini ve banyoda uzanması gerektiğini söyledi. Ben de sonra banyoya gittim ve onu üzerinde kıyafetleriyle, çok hasta halde buldum" ifadelerini kullandı.

    Amesbury olayı
    © AFP 2018 / Geoff Caddick
    ‘Amesbury olayında kullanılan zehirli gaz parfüm şişesindeydi' iddiası: İngiliz polisi doğrulamadı
    İngiliz polisi, çiftin evinde içerisinde A-234 (Noviçok) olduğu doğrulanan bir şişe bulduklarını ve maddenin Skripallerin zehirlenmesi olayında kullanılanla aynı olup olmadığına yönelik analizlerin sürdüğünü bildirmişti.

    Öte yandan The Guardian'a konuşan Wiltshire Polisi Şef Yardımcısı Paul Mills, şişenin çiftin eline nasıl geçtiği de araştırıldığını söyledi. Mills, Rowley'nin şişenin paketli ve bir kutu içinde olduğu açıklamalarıyla ilgili bir yorumda bulunmadı. Gazeteye göre, bu açıklamalar soruşturmanın gidişatını etkileyebilir.

    İngiliz terörle mücadele dairesi Skripal olayı ile Amesbury olayı arasında bir bağlantı olduğu iddialarına ilişkin bir kanıt bulunmadığını belirtse de, Londra, Skripallerin zehirlenmesinde olduğu gibi bu olayda da Rusya'yı sorumlu tuttu. Rusya ise suçlamaları reddediyor.

    Rowley ve Sturgess, eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızının zehirlendiği Salisbury yakınlarında bulunan Amesbury'deki evlerinde 30 Haziran'da bilinçlerini kaybetmiş şekilde bulunmuş ve hastaneye kaldırılmıştı. Bir hafta sonra Sturgess hayatını kaybetmişti. Rowley de 20 Temmuz'da taburcu edilmişti.

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    Etiketler:
    Sinir gazı, Charlie Rowley, Salisbury, Amesbury, İngiltere
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