Almanya'da 'Nazi oyuncakları' tepki topladı

© REUTERS / Ints Kalnins Alman ordusunda Nazi incelemesi

Aralarında hava kuvvetleri uçakları da dahil olmak üzere Nazi savaş araçlarının yer aldığı beş oyun seti, raflarda sergileniyor. Oyuncaklara Nazi savaş araçlarının orijinal isimleri olan Kaplan, Jagdpanther ve Mauherbacher'in verildiği belirtilen haberde, ambalajlarında da, orjinallerinin resimleri, üretim yer ve tarihleriyle ilgili bilgiler olduğu bildirildi.

Wehrmacht ve SS subayları tarafından kullanılan siyah üniforma giydirilmiş oyuncak askerlerın kollarında da Nazi Almanyası'nın (Üçüncü Reich) meşhur arması yer alırken, gamalı haça yer verilmemiş. Kıyafetin üzerinde, Almanya anayasası tarafından yasaklandığı için, kafatası ve SS yıldırımı da bulunmuyor.

Gazetenin heberine göre, mağaza sahibi, oyuncakların ne olduğunu anlamasının ardından, raflardan hemen çıkarılmasını talep etti. Bununla beraber, bazı satıcılar verilen tepkileri anlamadıklarını belirterek, Üçüncü Reich'in varlığının ülkenin tarihinin bir parçası olduğunu savundular. Satıcılar, mağazalarda daha tehlikeli oyuncakların satıldığını da belirttiler.