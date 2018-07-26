Bild: Özil'in Erdoğan'la fotoğraf çektirmesini sevgilisi Amine istedi

Almanya Milli Takımı'nın başarısızlığının sorumlusu olarak Mesut Özil'i gösteren Bild gazetesi, yıldız oyuncunun sevgilisi Amine Gülşe'nin ailesinin 'Erdoğan destekçisi' olduğunu ileri sürdü. Gazete, Özil'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la fotoğraf çektirmesini isteyenin de Gülşe olduğunu yazdı.

Türk asıllı futbolcu Mesut Özil'in Almanya Milli Takımı'nı bırakmasının yankıları devam ediyor. Almanya Milli Takımı'nın başarısızlığının sorumlusu olarak Özil'i gösteren Bild gazetesi, futbolcunun sevgilisi Amine Gülşe'yi hedef aldı.

Cumhuriyet'in aktardığına göre, Almanya Milli Takımı'ndan ırkçılık yapıldığı gerekçesiyle ayrılan Mesut Özil'in sevgilisi Amine Gülşe için gazete, çiftin fotoğraflarını yayımlayarak "Mesut'un sevgilisi bu olayda ne rol oynadı? Bu kız ve ailesinin Mesut'un üzerinde etkisi var mı?" diye sordu.

Almanya'nın başarısızlığının sorumlusu olarak Mesut Özil'i gösteren Bild Gazetesi, şimdi de Mesut'un sevgilisi Amine Gülse'yi hedef gösterdi.



"Mesut'un sevgilisi bu olayda ne rolü oynadı? Bu kız ve ailesinin Mesut'un üzerinde etkisi var mı?" pic.twitter.com/Gew0uVRoqK — Efsane Spor (@efsanespors) July 24, 2018

​Gazete haberinde Gülşe'nin ailesinin 'Erdoğan destekçisi' olduğunu iddia ederek Özil'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la fotoğraf çektirmesini isteyenin de Gülşe olduğunu öne sürdü.

'GÜLŞE, MESUT'UN KAFASINI KARIŞTIRDI'

© REUTERS / Mesut Özil Özil, Alman Milli Takımı'nı bıraktı

Bild gazetesinin başeditötörü Alfred Draxler, "Amine Gülşe'nin ailesinin Erdoğan'ın destekçileri olduğu biliniyor. Bu fotoğrafı Gülşe'nin kendisiyle evlenmek isteyen Mesut'tan ısrarla çektirmesini istediği yönünde ciddi iddialar var" diye yazdı. Haberde ikilinin yakın zamanda evleneceği ve Gülşe'nin sıklıkla Mesut'a destek ve aşk mesajları da atarak kafasını karıştırdığı ifade edildi.

Haberde Gülşe'nin oyunculuk kariyerini bırakarak Özil'le birlikte İngiltere'de yaşayıp yaşamayacağına karar vermediği de iddia edildi.