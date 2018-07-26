Bild: Özil'in Erdoğan'la fotoğraf çektirmesini sevgilisi Amine istedi

Cumhuriyet'in aktardığına göre, Almanya Milli Takımı'ndan ırkçılık yapıldığı gerekçesiyle ayrılan Mesut Özil'in sevgilisi Amine Gülşe için gazete, çiftin fotoğraflarını yayımlayarak "Mesut'un sevgilisi bu olayda ne rol oynadı? Bu kız ve ailesinin Mesut'un üzerinde etkisi var mı?" diye sordu.
Almanya'nın başarısızlığının sorumlusu olarak Mesut Özil'i gösteren Bild Gazetesi, şimdi de Mesut'un sevgilisi Amine Gülse'yi hedef gösterdi.— Efsane Spor (@efsanespors) July 24, 2018
"Mesut'un sevgilisi bu olayda ne rolü oynadı? Bu kız ve ailesinin Mesut'un üzerinde etkisi var mı?" pic.twitter.com/Gew0uVRoqK
Gazete haberinde Gülşe'nin ailesinin 'Erdoğan destekçisi' olduğunu iddia ederek Özil'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la fotoğraf çektirmesini isteyenin de Gülşe olduğunu öne sürdü.
'GÜLŞE, MESUT'UN KAFASINI KARIŞTIRDI'
Haberde Gülşe'nin oyunculuk kariyerini bırakarak Özil'le birlikte İngiltere'de yaşayıp yaşamayacağına karar vermediği de iddia edildi.
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