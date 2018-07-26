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15:51 26 Temmuz 2018
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    Emmanuel Macron ile eski başkoruması Alexandre Benalla

    Eski başkoruma: Dertleri benim gösterici dövmem değil, amaçları Macron'a zarar vermek

    © REUTERS / Philippe Wojazer
    Avrupa
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    Fransa Cumhurbaşkanı'nın 1 Mayıs'ta göstericileri döverken görüntülenen başkoruması Alexandre Benalla, bir yandan ''Hata yaptım'' derken, diğer yandan skandalı ortaya çıkaranların asıl amacının Emmanuel Macron'a zarar vermek olduğunu savundu.

    2017'deki kampanyası sırasında yaptığı bir gezi sırasında Cumhurbaşkanı Macron, güvenliğinden sorumlu olan Alexandre Benalla ile birlikteyken
    © REUTERS / Regis Duvignau
    Macron'un 1 Mayıs'ta göstericileri darp eden yardımcısına soruşturma
    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un koruma ekibini yönetirken 1 Mayıs'ta göstericilere saldırdığı, bazılarını yere devirip yumruklayarak dövdüğünün ortaya çıkması üzerine görevden alınan Alexandre Benalla, skandalı kamuoyuna ilk duyuran gazete olan Le Monde'a konuştu.

    'APTALCA DAVRANDIM'

    Hakkındaki soruşturma devam eden ve cumhurbaşkanlığındaki ofisi aranan eski başkoruma, ''Kendimi gerçekten aptalca bir şey yapmış hissediyorum. Ve hata yapmış… O gösteriye asla gözlemci olarak gitmemeliydim'' dedi.

    'ÜST DÜZEY İSİMLER'

    Ancak bu skandal üzerinden Macron'la 'uğraşmak' isteyenler olduğunu savunan Benalla, sivil görevli olmasına rağmen polis kaskı, polis kolluğu, polis radyosu kuşanmış şekilde gösterici döverken görüldüğü videoların basına sızdırılmasının gerisinde 'çok üst düzeyden isimlerin' olduğunu öne sürdü. Adını vermediği bu kişilerin asıl amacının Macron'dan 'intikam almak' olduğunu iddia etti.

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Alexandre Benalla
    © REUTERS / Philippe Wojazer
    'Benallagate' skandalı hakkında ilk kez konuşan Macron: Tek sorumlu benim
    MACRON MUHALİFLERİNİ VE MEDYAYI SUÇLAMIŞTI

    Macron da uzun bir suskunluğun ardından tepkiler üzerine nihayet 25 Temmuz'da olayla ilgili ilk açıklamasını yaptığında muhaliflerinin kendisiyle uğraşmak için skandalı kullandığını savunmuştu. Medyayı da 'saçmalamakla' suçlamıştı.

    HABER OLANA DEK HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILMADI

    Olaydan polisin hemen, İçişleri Bakanı Gerard Collomb'un 2 Mayıs'ta haberdar olmasına rağmen hakkında hukuki süreç başlatılmayan Benalla, 2 ayı aşkın zaman geçtikten sonra, medyanın haberi vermesi üzerine görevden alma ve soruşturma sürecinin konusu oldu.

    'CUMHURBAŞKANLIĞI ÖRTBAS ÇABASINDAYDI'

    Fransa İçişleri Bakanı Gerard Collomb, Cumhurbaşkanı Macron'un koruması Benalla'nın göstericileri dövmesi skandalıyla ilgili 2 saat boyunca parlamentoda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.
    © REUTERS / Philippe Wojazer
    Fransa İçişleri Bakanı: Korumasının gösterici dövdüğünü Macron'a söylemedim
    Haberlere göre Fransa Cumhurbaşkanlığı'ndaki en üst düzey yetkililer başından beri olayı bildikleri halde ilgili makamlara bildirmedi. Örtbas edilmesine yönelik çabalar yüzünden 'Benallagate' adını alan skandalla ilgili parlamentoda iki komisyon Macron'un danışmanlarını ve diğer yetkilileri sorgulamaya aldı.

    KOHLER DE İFADE VERDİ

    Bugün komisyona ifade veren Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Alexis Kohler, Benalla için ilkin 2 hafta açığa alma kararı aldıklarını, bunun şimdi yetersiz gelebileceğini, ama o sırada kendilerine münasip gözüktüğünü savundu.

    Etiketler:
    Benallagate, Benallagate, Fransa Cumhurbaşkanlığı, Le Monde, Alexis Kohler, Gerard Collomb, Alexandre Benalla, Emmanuel Macron, Fransa
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