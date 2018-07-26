Eski başkoruma: Dertleri benim gösterici dövmem değil, amaçları Macron'a zarar vermek

'APTALCA DAVRANDIM'
Hakkındaki soruşturma devam eden ve cumhurbaşkanlığındaki ofisi aranan eski başkoruma, ''Kendimi gerçekten aptalca bir şey yapmış hissediyorum. Ve hata yapmış… O gösteriye asla gözlemci olarak gitmemeliydim'' dedi.
BBCWorld: Macron aide: French police raid disgraced Benalla's office https://t.co/klOsiOGFsW (via Twitter https://t.co/uUUavTDFms) pic.twitter.com/p76GxLBq7v— Jubair hossain (@mdjubair_me) 26 Temmuz 2018
'ÜST DÜZEY İSİMLER'
Ancak bu skandal üzerinden Macron'la 'uğraşmak' isteyenler olduğunu savunan Benalla, sivil görevli olmasına rağmen polis kaskı, polis kolluğu, polis radyosu kuşanmış şekilde gösterici döverken görüldüğü videoların basına sızdırılmasının gerisinde 'çok üst düzeyden isimlerin' olduğunu öne sürdü. Adını vermediği bu kişilerin asıl amacının Macron'dan 'intikam almak' olduğunu iddia etti.
In this fascinating interview with @lemondefr, Alexandre Benalla seems pretty unrepentant https://t.co/wENIC1ErPI— Jonathan Derbyshire (@Jderbyshire) 26 Temmuz 2018
Macron da uzun bir suskunluğun ardından tepkiler üzerine nihayet 25 Temmuz'da olayla ilgili ilk açıklamasını yaptığında muhaliflerinin kendisiyle uğraşmak için skandalı kullandığını savunmuştu. Medyayı da 'saçmalamakla' suçlamıştı.
HABER OLANA DEK HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILMADI
Olaydan polisin hemen, İçişleri Bakanı Gerard Collomb'un 2 Mayıs'ta haberdar olmasına rağmen hakkında hukuki süreç başlatılmayan Benalla, 2 ayı aşkın zaman geçtikten sonra, medyanın haberi vermesi üzerine görevden alma ve soruşturma sürecinin konusu oldu.
'CUMHURBAŞKANLIĞI ÖRTBAS ÇABASINDAYDI'
KOHLER DE İFADE VERDİ
Bugün komisyona ifade veren Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Alexis Kohler, Benalla için ilkin 2 hafta açığa alma kararı aldıklarını, bunun şimdi yetersiz gelebileceğini, ama o sırada kendilerine münasip gözüktüğünü savundu.
Le remake de #macron #thebodyguard #Benalla #BenallaGate pic.twitter.com/CKvsXRjypo— P@ris 🐼+🐻Bogota (@AymPasdutout) 26 Temmuz 2018
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